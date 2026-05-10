قفزة في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، تحديدًا من الثلاثاء 12 مايو وحتى السبت 16 مايو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

خريطة درجات الحرارة الأيام القادمة

كشفت صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس عن وصول الموجة الحارة إلى ذروتها في جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية. أما في القاهرة الكبرى والوجه البحري، فستتراوح العظمى بين 33 و37 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

حول الظواهر الجوية المتوقعة الأيام القادمة، يشهد الطقس، نشاط الرياح والرمال، حيث حذرت الهيئة من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق يوم الثلاثاء 12 مايو.

ويشهد الطقس نشاط للشبورة المائية، حيث تتكون شبورة مائية صباحاً (من 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة.

وعن حالة الطقس نهاراً وليلاً، الأيام القادمة، يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

توصيات هيئة الأرصاد

ناشدت الهيئة المواطنين، خاصة في جنوب البلاد، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة التحديثات اليومية لنشرات الطقس نظراً للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط التنبؤات في فصل الربيع.