حملات مكثفة.. ضبط سيارة نقل تلوث طريق «سفاجا – الغردقة» بالمخلفات

واصلت الوحدة المحلية بمدينة سفاجا جهودها لمواجهة المخالفات البيئية والحفاظ على المظهر الحضاري، حيث نجحت، اليوم الأربعاء، في ضبط سيارة نقل تسببت في تساقط مخلفات أثناء سيرها على طريق «سفاجا – الغردقة».

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي لأي ممارسات تؤثر على النظافة العامة وتشوه الشكل الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أن الأجهزة المختصة رصدت السيارة المخالفة خلال متابعة ميدانية للطريق، بعدما تسببت في انتشار مخلفات أعاقت النظافة العامة وأثرت على المظهر العام، ليتم على الفور إيقافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لرصد المخالفات البيئية والتعامل الحاسم معها، مشدداً على أهمية التزام السائقين والشركات بتأمين الحمولات ومنع تساقط أي مخلفات على الطرق الرئيسية، حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة، وضمان سلامة الطرق أمام المواطنين والزائرين.