قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوت مصر في قلب الرياض.. احتفالية ثقافية تجسد وحدة المصير بين الشعبين
بعد تكرار الكسور المفاجئة.. دراسة عاجلة لإحلال وتجديد خط مياه شارع ربيع الجيزي
رسميًا.. 46200 مشجع في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
دعاء المغرب المستجاب.. أفضل الأدعية عند غروب الشمس لقضاء الحوائج وفك الكرب
مصر تُدين الهجوم الإرهابي في باكستان وندعم جهودها الرامية لاستقرار المنطقة
البرلمان الفرنسي يقر قانونا لإعادة الممتلكات الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية
الكويت تدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر
الأزهر للفتوى: يجوز الطواف في الأدوار العليا من المسجد الحرام
حسام حسني عن هانتا: مش هيبقى كورونا جديدة
انتحل صفة مسؤول أمني.. الجيش اللبناني يوقف عراقيا داخل البلاد
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك
بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح وأجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح وأجواء شديدة الحرارة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح وأجواء شديدة الحرارة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم – مطروح – سيوة) ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

طقس حار

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

طقس حار

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الجديدة 35 20

6 أكتوبر 35 20

بنها 34 21

دمنهور 32 18

وادي النطرون 33 17

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 28 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 20

شبين الكوم 33 19

طنطا 32 19

دمياط 27 19

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 35 20

السويس 33 20

العريش 28 16

رفح 27 15

رأس سدر 34 17

نخل 32 14

كاترين 29 12

الطور 32 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 20

الإسكندرية 30 18

العلمين 30 18

مطروح 31 17

السلوم 38 19

سيوة 39 20

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 21

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 31 22

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 23

جبل علبة 30 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 36 19

بني سويف 36 19

المنيا 36 19

أسيوط 37 20

سوهاج 38 21

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

الوادي الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24

طقس حار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 40 30

المدينة المنورة 42 27

الرياض 39 25

المنامة 33 28

أبوظبي 37 28

الدوحة 39 29

الكويت 40 26

دمشق 29 14

بيروت 25 21

عمان 29 15

القدس 27 14

غزة 24 17

بغداد 36 21

مسقط 35 31

صنعاء 27 12

الخرطوم 42 29

طرابلس 30 19

تونس 27 16

الجزائر 23 14

الرباط 22 12

نواكشوط 31 22

طقس حار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 23 10

اسطنبول 24 15

إسلام آباد 37 23

نيودلهي 38 27

جاكرتا 33 25

بكين 31 15

كوالالمبور 34 24

طوكيو 25 16

أثينا 26 14

روما 24 16

باريس 19 09

مدريد 19 08

برلين 20 10

لندن 15 06

مونتريال 15 07

موسكو 15 06

نيويورك 19 10

واشنطن 22 12

أديس أبابا 25 13

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر حالة خليج السويس درجات الحرارة درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ماكرون

ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية

امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع

بدء امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع بجميع المدارس..غداً

ترشيحاتنا

قانون فرنسي جديد يعيد فتح ملف الآثار المصرية.. فهل تعود كنوز الفراعنة من متاحف باريس إلى القاهرة؟

‏‎55 ألف قطعة أثرية تقترب من العودة.. كنوز مصر المنهوبة في فرنسا تتحرك بعد قرار ماكرون

المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالجيزة

شركة الجيزة لمياه الشرب تأسف لانقطاع الخدمة بشكل متكرر.. وتنفذ حلا عاجلا للقضاء على المشكلة

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة ومديرة معهد العالم العربي بباريس تبحثان تنظيم فعاليات مشتركة

بالصور

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

المزيد