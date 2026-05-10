حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح وأجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم – مطروح – سيوة) ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الجديدة 35 20

6 أكتوبر 35 20

بنها 34 21

دمنهور 32 18

وادي النطرون 33 17

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 28 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 20

شبين الكوم 33 19

طنطا 32 19

دمياط 27 19

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 35 20

السويس 33 20

العريش 28 16

رفح 27 15

رأس سدر 34 17

نخل 32 14

كاترين 29 12

الطور 32 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 20

الإسكندرية 30 18

العلمين 30 18

مطروح 31 17

السلوم 38 19

سيوة 39 20

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 21

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 31 22

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 23

جبل علبة 30 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 36 19

بني سويف 36 19

المنيا 36 19

أسيوط 37 20

سوهاج 38 21

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

الوادي الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 40 30

المدينة المنورة 42 27

الرياض 39 25

المنامة 33 28

أبوظبي 37 28

الدوحة 39 29

الكويت 40 26

دمشق 29 14

بيروت 25 21

عمان 29 15

القدس 27 14

غزة 24 17

بغداد 36 21

مسقط 35 31

صنعاء 27 12

الخرطوم 42 29

طرابلس 30 19

تونس 27 16

الجزائر 23 14

الرباط 22 12

نواكشوط 31 22

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 23 10

اسطنبول 24 15

إسلام آباد 37 23

نيودلهي 38 27

جاكرتا 33 25

بكين 31 15

كوالالمبور 34 24

طوكيو 25 16

أثينا 26 14

روما 24 16

باريس 19 09

مدريد 19 08

برلين 20 10

لندن 15 06

مونتريال 15 07

موسكو 15 06

نيويورك 19 10

واشنطن 22 12

أديس أبابا 25 13