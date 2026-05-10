موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس في الأيام المقبلة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الأحد 10 مايو 2026، بالتزامن مع بداية موجة شديدة الحرارة متوقعة خلال الأيام المقبلة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية على عدد من الطرق.

وأكدت الهيئة، في بيانها الرسمي، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار وشديد الحرارة نهارًا على معظم المحافظات، خاصة مناطق جنوب البلاد والصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدل خلال ساعات الليل.

ذروة الموجة الحارة خلال أيام

وتوقعت خرائط الطقس أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مختلف الأنحاء، لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية، بينما تتجاوز 41 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة من الظهيرة وحتى العصر، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، لتقليل تأثير الأجواء شديدة الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 للعظمى و19 للصغرى.

السواحل الشمالية: 28 للعظمى و18 للصغرى.

شمال الصعيد: 36 للعظمى و19 للصغرى.

جنوب الصعيد: 39 للعظمى و24 للصغرى.

ومن المتوقع أن يزداد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، نتيجة سطوع أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة نسبيًا ببعض المناطق.

شبورة مائية وتحذيرات للسائقين

وحذّرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ودعت قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين المركبات، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن نشاط ملحوظ للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و38 كم/س على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة على مناطق من شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأجواء على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، لذلك نصحت الهيئة بارتداء الكمامات وتجنب التواجد لفترات طويلة في الأماكن المكشوفة أثناء نشاط الرياح.

فرص لسحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأشارت الأرصاد إلى احتمالية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق الساحلية.

وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة.