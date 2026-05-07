هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

5 عصائر طبيعية تعزز صحة القلب وتساعد على النوم العميق

ولاء عادل

يشير خبراء التغذية إلى أن العصائر الطبيعية قد تقدم فوائد صحية مهمة للجسم، خصوصًا فيما يتعلق بدعم صحة القلب وتعزيز المناعة وتحسين جودة النوم، بشرط اختيارها بعناية وتناولها بكميات معتدلة. وفي المقابل، يحذر الخبراء من الاعتماد على العصائر التجارية أو الإفراط في تناول العصائر الطبيعية، نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكر قد تؤثر سلبًا على الصحة.

ويؤكد المختصون وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية أن العصائر المكونة من عنصر واحد فقط، مثل عصير الفاكهة الطازج، تُعد الخيار الأفضل مقارنة بالخلطات الجاهزة أو المصنعة التي تحتوي على سكريات مضافة، والتي قد تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها الغذائية.

عصير الرمان.. داعم لصحة القلب

يأتي عصير الرمان في مقدمة العصائر المفيدة لصحة القلب، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الشرايين. كما تشير دراسات إلى دوره المحتمل في خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

ورغم فوائده، ينبه الخبراء إلى ضرورة تناوله باعتدال بسبب محتواه من السكر الطبيعي، مع الاكتفاء بكوب صغير يوميًا.

عصير التوت البري.. حماية للمسالك البولية

يرتبط عصير التوت البري بالوقاية من التهابات المسالك البولية، حيث يساعد على تقليل التصاق البكتيريا بجدران الجهاز البولي، ما يحد من فرص الإصابة بالالتهابات.

ومع ذلك، يؤكد المتخصصون أنه لا يُعد علاجًا للعدوى النشطة، كما يُنصح بتجنب الأنواع التجارية المحلاة التي تقلل من فائدته الصحية.

عصير البرتقال.. دعم للمناعة

يُعتبر عصير البرتقال من أشهر العصائر الغنية بفيتامين “سي”، الذي يعزز كفاءة الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض، إلى جانب دوره في دعم إنتاج الكولاجين المهم لصحة الجلد والمفاصل.

كما قد يساهم في تحسين صحة القلب، لكن يُفضل عدم تجاوز كوب واحد يوميًا ويفضل تناوله مع الألياف.

عصير الكرز الحامض.. لتحسين جودة النوم

يتميز عصير الكرز الحامض باحتوائه على مادة الميلاتونين، التي تساعد على تنظيم النوم وتحسين جودته، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يعانون من الأرق.

كما يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تقليل آلام العضلات وتسريع التعافي بعد المجهود البدني، ويُفضل تناوله مساءً بكميات معتدلة.

عصير الشمندر.. تنشيط الدورة الدموية

يُعد عصير الشمندر من العصائر المفيدة لصحة القلب والدماغ، حيث يحتوي على مركبات تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

كما قد يساهم في تعزيز التركيز والذاكرة، ويمكن تحسين مذاقه بإضافته إلى التفاح أو الزنجبيل.

تحذيرات هامة

ويحذر خبراء التغذية من العصائر الجاهزة المحلاة التي تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف، حتى لو تم تسويقها على أنها طبيعية. كما يشيرون إلى أن الإفراط في تناول العصائر الطبيعية قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم دون الاستفادة الكاملة من الألياف الموجودة في الفاكهة.

ويشدد الخبراء على أن العصائر يجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، وليست بديلًا عن الفاكهة الكاملة، مع ضرورة الاعتدال لتحقيق الفائدة الصحية المطلوبة.

الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد استخدام السحابة الأمريكية للبيانات الحكومية الحساسة

فرح شعبان
بنتلي بنتايجا
قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف
سيارة الذيب
