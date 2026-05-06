قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.. بعد قليل
تداول فيديو لطلاب يُمزقون الكتب بجوار مدرسة بالمنيا ..ومطالب بتدخل المسئولين
رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة
بسبب إبستين.. وزير التجارة الأمريكي يمثل أمام مجلس النواب
الـ var سيد الموقف.. 10 مشاهد مثيرة بلقاء الأهلي وانبي| صور
قضية رقم 16.. نادى الزمالك في قبضة الفيفا| تفاصيل مثيرة
العكلوك وزكي يبحثان من القاهرة دعم وتعزيز القضية الفلسطينية
على كرسي متحرك.. ممدوح عباس يودع الفنان الزملكاوي هاني شاكر
واشنطن بوست: الضربات الإيرانية دمرت 228 هدفا أمريكيا بالشرق الأوسط
الجنيه المصري يصعد بقوة في مواجهة الدولار بالبنوك.. ماذا يحدث؟
خلص عليها ودفنها خلف المنزل.. إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بالبحيرة للمفتي
نواف سلام يطالب بوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كيف يؤثر الوزن على الدماغ؟ دراسة تكشف علاقة مباشرة بشيخوخة العقل

كيف يؤثر الوزن على الدماغ؟ دراسة تكشف علاقة مباشرة بشيخوخة العقل
كيف يؤثر الوزن على الدماغ؟ دراسة تكشف علاقة مباشرة بشيخوخة العقل
ولاء عادل

كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة جورجيا، ونُشرت في مجلة علم الأعصاب، أن زيادة الوزن قد ترتبط بتسارع التدهور في وظائف الدماغ مع التقدم في العمر، ما يشير إلى أن التحكم في الوزن يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في إبطاء شيخوخة الدماغ.

وبحسب ما أورده موقع Medical Xpress، فإن التراجع المعرفي يُعد جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، حيث تضعف تدريجيًا بعض القدرات مثل الذاكرة وسرعة التفكير، لكن هذه التغيرات تكون عادة بسيطة لدى الأشخاص الأصحاء.

علاقة مؤشر كتلة الجسم بوظائف الدماغ

أظهرت نتائج البحث أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم مع مرور الوقت يرتبط بتسارع تدهور الذاكرة والقدرات الإدراكية، إضافة إلى ضعف الوظائف التنفيذية مثل التخطيط، التركيز، وتنظيم المهام، مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات طويلة المدى شملت أكثر من 8200 شخص تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 24 عامًا، ما أتاح تتبع التغيرات في صحة الدماغ بدقة عبر الزمن.

وأشارت النتائج إلى أن كل زيادة بسيطة في مؤشر كتلة الجسم تقابلها زيادة في معدل التدهور المعرفي.

التحكم في الوزن كعامل وقائي

وأوضح سوهانغ سونغ، الباحث الرئيسي بالدراسة والأستاذ المساعد بكلية الصحة العامة في جامعة جورجيا، أن الحفاظ على وزن صحي قد يقلل من معدل تدهور القدرات العقلية بشكل ملحوظ خلال فترة قد تصل إلى عامين.

وأكد أن مؤشر كتلة الجسم يُعد من أكثر عوامل الخطر القابلة للتعديل المرتبطة بالشيخوخة الذهنية، ما يجعله هدفًا مهمًا في استراتيجيات الوقاية.

كيف يؤثر الوزن الزائد على الدماغ؟

ترجّح الدراسة أن السمنة تؤثر على صحة الدماغ من خلال عدة آليات، أبرزها الالتهابات المزمنة، وضعف تدفق الدم إلى المخ، ومقاومة الأنسولين، وهي عوامل قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر وأنواع الخرف المختلفة.

وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن نسبة كبيرة من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من السمنة، مع تزايد القلق من تأثير ذلك على الصحة العامة.

الخرف.. تحدٍّ صحي متصاعد

يعيش أكثر من 7 ملايين شخص في الولايات المتحدة مع مرض الخرف، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقود المقبلة، وفق تقديرات الباحثين، ما يسلّط الضوء على أهمية الوقاية المبكرة.

الوزن الدماغ العقل الشيخوخة شيخوخة العقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

خالد الجندي

دعاء مؤثر لـ خالد الجندي في جنازة هاني شاكر

هاني شاكر

هالة سرحان تنعى هاني شاكر: ادعوا له في مثواه الأخير

وداع هاني شاكر.. مسيرة من الرقي خلقا وفنا توجته أميرا للغناء العربي

وداع هاني شاكر.. مسيرة من الرقي خلقا وفنا توجته أميرا للغناء العربي

بالصور

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد