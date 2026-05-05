الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

خطر لا ننتبه له: كيف يهدد الجلوس الطويل صحتك رغم ممارسة الرياضة؟
ولاء عادل

أصبح الجلوس لساعات ممتدة جزءًا لا يتجزأ من روتين الحياة اليومية، سواء في العمل أو المنزل. لكن هذا السلوك الذي يبدو طبيعيًا يحمل في طياته مخاطر صحية متزايدة، دفعت الخبراء إلى التحذير منه بوصفه أحد العوامل الخفية التي قد تؤثر سلبًا على الجسم والعقل معًا.

أسلوب حياة شائع… وتأثيرات غير متوقعة

بحسب موقع ميديكال إكسبريس، يقضي كثير من الأشخاص ما يصل إلى 10 ساعات يوميًا في وضعية الجلوس، وهو ما يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بعدة أمراض مزمنة، أبرزها:

  • أمراض القلب
  • السكري من النوع الثاني
  • ارتفاع معدلات الوفاة المبكرة

المثير للانتباه أن هذه المخاطر لا تقتصر على غير النشطين فقط، بل قد تمتد أيضًا إلى من يمارسون الرياضة بانتظام، إذا كانوا يقضون بقية يومهم في حالة خمول.

الفرق بين الخمول وقلة الحركة

يوضح المتخصصون أن هناك فرقًا بين:

  • عدم ممارسة الرياضة (قلة النشاط البدني)
  • الجلوس لفترات طويلة (السلوك الخامل)

وبالتالي، يمكن أن يجمع الشخص بين ممارسة التمارين وبين نمط حياة خامل، وهو ما يُبقيه عرضة للمخاطر الصحية.

تأثيرات داخل الجسم

عند الجلوس لفترات طويلة، يمر الجسم بعدد من التغيرات، منها:

  • انخفاض نشاط العضلات
  • تراجع كفاءة تنظيم السكر في الدم
  • بطء عملية حرق الدهون
  • ضعف الدورة الدموية

ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى:

  • مقاومة الإنسولين
  • تراكم الدهون في البطن
  • ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول
  • زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب

آثار جسدية وذهنية

لا تقتصر الأضرار على الجوانب الداخلية، بل تشمل أيضًا:

  • آلام الظهر والرقبة والكتفين
  • الشعور المستمر بالتعب وقلة النشاط
  • ضعف التركيز وتراجع الإنتاجية

أرقام تعكس حجم المشكلة

تشير التقديرات إلى أن الخمول البدني يتسبب في وفاة ما بين 4 و5 ملايين شخص سنويًا حول العالم، ما يجعله أحد أبرز التحديات الصحية الحديثة.

بيئة العمل… عامل حاسم

نظرًا لأن العمل يشغل معظم ساعات اليوم، أصبح بيئة العمل عنصرًا أساسيًا في مواجهة هذه المشكلة. لذلك بدأت بعض المؤسسات في تبني حلول عملية مثل:

  • مكاتب قابلة للوقوف
  • تشجيع الحركة خلال ساعات العمل
  • تصميم مساحات تساعد على التنقل واستخدام السلالم

وقد أظهرت دراسات أن هذه التغييرات تقلل من وقت الجلوس اليومي بنحو ساعة أو أكثر، مع تحسن ملحوظ في النشاط والتركيز.

خطوات بسيطة لتقليل المخاطر

يمكن الحد من آثار الجلوس الطويل عبر عادات يومية سهلة، مثل:

  • الوقوف أو التحرك كل نصف ساعة
  • إجراء المكالمات أثناء الوقوف
  • المشي لبضع دقائق بين المهام
  • أخذ استراحات قصيرة منتظمة
