قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيار و4 ركاب.. مصرع لاعبي فريق رياضي في حادث تحطم طائرة أمريكية
بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة انتظام رحلاتها إلى مدن الإمارات
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-5-2026 .. آخر تحديث
مبقتش أنام.. الملحن أحمد زعيم يكشف كواليس آخر أغاني هاني شاكر
كدمة بالرأس.. ضبط طالب تعدى بالضرب على مدرس بكلية آداب دمنهور
الإثارة مستمرة.. مانشستر سيتي يتعادل 3-3 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
استمرار انخفاض الحرارة مصحوب بعواصف وأمطار | الطقس اليوم
خطوات ذهبية .. 5 إجراءات تتبعها عند فقدان هاتفك الشخصي
بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر
1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
حطيت إيدي على العيال دي | أشرف زكي : سنواجه المندسين في الجنازات بحزم
نبيلة عبيد تكشف موعد استئناف تصوير مسلسل جذوى بعد تأجيله |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قرار جديد من الفيفا بشأن الانسحاب في كأس العالم 2026 .. ماذا يحدث؟

كأس العالم
كأس العالم
أحمد أيمن

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتخاذ إجراءات حاسمة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط داخل الملاعب ومنع تكرار مشاهد الانسحاب أثناء المباريات، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة. 

يأتي ذلك ردا على واقعة انسحاب منتخب السنغال من نهائي أمم أفريقيا الأخير أمام المغرب، وذلك قبل عودته مرة أخرى واستكمال المباراة التي انتهت بفوز السنغال.

سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال 

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة كبيرة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية الإفريقية، بعد قرار “كاف” اعتبار السنغال منسحبة من النهائي، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي إلى التصعيد قانونيًا أملاً في استعادة اللقب وإلغاء القرار القاري.

وأعلن الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي الاستناد في القرار الخاص بسحب اللقب من السنغال للمواد 82 و84 من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يخص المادة 82 فإنها تنص على أنه: "إذا ما حدث انسحاب لفريق، لأي سبب كان، من بطولة أو لم يحضر لمباراة، أو رفض اللعب أو غادر أرض الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدون إذن الحكم، فإنه يتم اعتباره خاسراً ويقصى بشكل نهائي من البطولة. ويطبق نفس الحكم على الفرق التي استبعدت بقرار مسبق من الكاف".

قرار الفيفا الجديد بشأن الانسحاب

بحسب ما تم تداوله، فإن “فيفا” أبلغ جميع المنتخبات المشاركة بأن أي فريق يقدم على مغادرة أرض الملعب خلال مباريات كأس العالم سيتعرض لعقوبات صارمة، أبرزها اعتباره خاسرًا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، إلى جانب توقيع عقوبات انضباطية على اللاعبين المتسببين في الواقعة، قد تصل إلى الطرد المباشر. 

وجاء هذا القرار على خلفية الأزمة التي شهدها نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، والتي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب، حيث غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي مثير للجدل، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة من اللقاء. 

ورغم أن ركلة الجزاء لم تُترجم إلى هدف، فإن الواقعة تسببت في حالة من الفوضى وأثارت انتقادات واسعة، ما دفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى التدخل ومعاقبة منتخب السنغال باعتباره مهزومًا بنتيجة 3-0. 

وقد شكّلت هذه السابقة نموذجًا استند إليه “فيفا” في تعديل لوائحه الخاصة بالبطولات العالمية. 

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الاتحاد الدولي لتعزيز مبدأ اللعب النظيف والحفاظ على سير المباريات بشكل طبيعي، خاصة في ظل الاهتمام العالمي الكبير ببطولة كأس العالم، التي تُعد الحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم.

كما يعكس القرار رغبة واضحة في ردع أي تصرفات قد تؤثر على نزاهة المنافسات أو تُفقد المباريات قيمتها الرياضية، سواء من خلال الاعتراضات المبالغ فيها أو الانسحاب الجماعي من أرض الملعب.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تقليل حالات التوتر داخل المباريات، ودفع الفرق إلى التعامل مع القرارات التحكيمية بشكل أكثر هدوءًا، مع الاعتماد على القنوات الرسمية للاعتراض بدلًا من اتخاذ مواقف تصعيدية داخل أرض الملعب.

الفيفا قرار الفيفا الجديد كأس العالم 2026 مباراة المغرب والسنغال نهائي أمم أفريقيا عقوبة الانسحاب من مباريات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

الأهلي

بمواصفات قوية.. 3 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

ترشيحاتنا

الإحرام

هاني تمام: الإحرام في الحج تجرد من الدنيا وبداية عهد جديد مع الله

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشريعة أسست لنظرة متوازنة إلى المال باعتباره وسيلة للعبادة

الطلاق

أحمد كريمة يعلق على مشروعية طلب الزوجة الطلاق قضاءً بعد 6 أشهر زواج

بالصور

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد