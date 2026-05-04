قرار جديد من الفيفا بشأن الانسحاب في كأس العالم 2026 .. ماذا يحدث؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتخاذ إجراءات حاسمة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط داخل الملاعب ومنع تكرار مشاهد الانسحاب أثناء المباريات، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك ردا على واقعة انسحاب منتخب السنغال من نهائي أمم أفريقيا الأخير أمام المغرب، وذلك قبل عودته مرة أخرى واستكمال المباراة التي انتهت بفوز السنغال.

سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة كبيرة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية الإفريقية، بعد قرار “كاف” اعتبار السنغال منسحبة من النهائي، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي إلى التصعيد قانونيًا أملاً في استعادة اللقب وإلغاء القرار القاري.

وأعلن الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي الاستناد في القرار الخاص بسحب اللقب من السنغال للمواد 82 و84 من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يخص المادة 82 فإنها تنص على أنه: "إذا ما حدث انسحاب لفريق، لأي سبب كان، من بطولة أو لم يحضر لمباراة، أو رفض اللعب أو غادر أرض الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدون إذن الحكم، فإنه يتم اعتباره خاسراً ويقصى بشكل نهائي من البطولة. ويطبق نفس الحكم على الفرق التي استبعدت بقرار مسبق من الكاف".

قرار الفيفا الجديد بشأن الانسحاب

بحسب ما تم تداوله، فإن “فيفا” أبلغ جميع المنتخبات المشاركة بأن أي فريق يقدم على مغادرة أرض الملعب خلال مباريات كأس العالم سيتعرض لعقوبات صارمة، أبرزها اعتباره خاسرًا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، إلى جانب توقيع عقوبات انضباطية على اللاعبين المتسببين في الواقعة، قد تصل إلى الطرد المباشر.

وجاء هذا القرار على خلفية الأزمة التي شهدها نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، والتي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب، حيث غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي مثير للجدل، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

ورغم أن ركلة الجزاء لم تُترجم إلى هدف، فإن الواقعة تسببت في حالة من الفوضى وأثارت انتقادات واسعة، ما دفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى التدخل ومعاقبة منتخب السنغال باعتباره مهزومًا بنتيجة 3-0.

وقد شكّلت هذه السابقة نموذجًا استند إليه “فيفا” في تعديل لوائحه الخاصة بالبطولات العالمية.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الاتحاد الدولي لتعزيز مبدأ اللعب النظيف والحفاظ على سير المباريات بشكل طبيعي، خاصة في ظل الاهتمام العالمي الكبير ببطولة كأس العالم، التي تُعد الحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم.

كما يعكس القرار رغبة واضحة في ردع أي تصرفات قد تؤثر على نزاهة المنافسات أو تُفقد المباريات قيمتها الرياضية، سواء من خلال الاعتراضات المبالغ فيها أو الانسحاب الجماعي من أرض الملعب.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تقليل حالات التوتر داخل المباريات، ودفع الفرق إلى التعامل مع القرارات التحكيمية بشكل أكثر هدوءًا، مع الاعتماد على القنوات الرسمية للاعتراض بدلًا من اتخاذ مواقف تصعيدية داخل أرض الملعب.