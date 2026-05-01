اتحاد الكرة القدم يحدد موقفه من اختيار إنفانتينو لفترة جديدة في رئاسة فيفا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، عن تأييده المطلق ودعمه الكامل لإعادة ترشيح جياني إنفانتينو لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لفترة انتخابية جديدة.

يأتي هذا القرار، إيمانًا من الاتحاد بالرؤية الثاقبة التي ينتهجها إنفانتينو، وقدرته الاستثنائية على مواصلة قيادة قاطرة تطوير كرة القدم العالمية والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة.

ووجه المهندس هاني أبوريدة، رسالة رسمية إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، أعرب خلالها عن التقدير العميق للدور القيادي، الذي يلعبه إنفانتينو، مثمنًا جهوده الدءوبة في تقديم الدعم الفني واللوجيستي للاتحادات الوطنية.

وشددت الرسالة على أهمية البرامج التنموية التي أطلقها "فيفا" في عهده، والتي ساهمت بشكل مباشر في ترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الممارسات الكروية حول العالم.