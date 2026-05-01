رياضة

حصاد أرقام الأهلي والزمالك في الدوري قبل كلاسيكو الليلة

حمزة شعيب

يستضيف استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء ينتظره عشاق الكرة المصرية لما يحمله من أهمية كبيرة في سباق اللقب.

موقف الزمالك والأهلي في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق خلالها 15 انتصارًا و5 تعادلات، مقابل 3 هزائم، وسجل لاعبوه 37 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 23 مباراة، بعدما فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

تنطلق أحداث مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية حماسية منتظرة داخل استاد القاهرة الدولي.

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الألماني ماتياس جولينبيك، الذي يقود اللقاء بمعاونة طاقم تحكيم أوروبي.

القنوات الناقلة والمعلقون علي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حيث يعلق على قناة ON Sport 1 كل من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، بينما يتولى التعليق على قناة ON Sport Max الثنائي بلال علام ومحمد الكواليني، في تغطية مميزة تواكب أهمية المواجهة.

