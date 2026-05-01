الحضري يساند حسن شحاتة: التاريخ لا يتذكر إلا الأساطير

دافع عصام الحضري حارس مرمي الاهلي ومنتخب مصر السابق، عن حسن شحاتة المدير الفني لمنتحب مصر السابق، واسطورة نادي الزمالك السابق، بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له الأخير مؤخرًا.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «لأصحاب الذاكرة الضعيفة والقلوب الرديئة.. افتحوا كتب التاريخ جيدًا، واقرأوا فصول حسن شحاتة، المعلم الأسطوري؛ ستجدون أشياء جميلة ستعجبكم. تاريخ لا تهزّه لجان ولا عيال، لأن التاريخ لا يتذكر إلا الأساطير». وأضاف: «حسن شحاتة الكبير، يا جبل ما يهزك ريح، وربنا يخليك لينا».

كان حسن شحاتة قال خلال حواره التلفزيوني على قناة النهار مع الإعلامي أحمد حسام ميدو: «بيزيرا بيضحك علينا لأنه عمرى ما شوفت لاعب بيعيط وهو فى وقت من الأوقات ظهر وهو بيعيط».

وتابع: «بيزيرا لاعب كويس لكن انت مش محتاج انك تعيط عشان تجذب الجماهير ليك أو عشان يقولوا عليك لاعب كويس»، موضحًا: «بيزيرا لاعب كويس وبيلعب بشكل كويس جدا لكن عدم وجود لعيبة مميزة فى المركز ده خلاه يظهر بشكل أكبر».