عقب عودته من واشنطن.. لقاء هام بين الرئيس عون وسفير أمريكا لدى لبنان

استقبل الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في قصر بعبدا ظهر اليوم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى بعد عودته من واشنطن وعرض معه التطورات الراهنة لا سيما ملف تثبيت وقف إطلاق النار .

ناقش الجانبان بحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية، وقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تمهيدا لاستكمال الاجتماعات في واشنطن ما يؤدي الى تحقيق انجاز السلم والاستقرار على الحدود والاعلان عن ذلك في واشنطن.

ومن جانبه ؛ أكد السفير عيسى دعم الولايات المتحدة المستمر للبنان ومؤسساته.



فيما شكر الرئيس عون من جهته السفير الأمريكي على استمرار الدعم الأمريكي من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان.