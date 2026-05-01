مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة هجوما على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وطال القصف الإسرائيلي بلدات كونين والصوانة وقلاويه، وتلال بلدة مجدل زون وبلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وتعرض وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون والغندورية وتولين في جنوب لبنان، لقصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية من العيار الثقيل (155 ملم).

وفجر اليوم الجمعة، شن جيش الاحتلال غارات على بلدتي حاريص والطيري في جنوب لبنان، وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام.

وسجل صباح اليوم تحليق للطيران المسير الإسرائيلي، على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إسرائيل توسّع "المنطقة الحمراء" في جنوب لبنان، وهي منطقة تتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي ولا يمكن للسكان العودة إليها.

وأفادت مصادر من جنوب لبنان للصحيفة بتوسيع "المنطقة الحمراء" لتشمل منطقة النبطية، المتاخمة لـ"الخط الأصفر".

وزعمت المصادر أن المنطقة الحمراء تمتد على مساحة تزيد عن 35 كيلومتراً، ويصل عمقها إلى حوالي 25 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية.

ووفقاً للتقرير، تضم المنطقة عشرات القرى التي أصبحت عرضة للغارات أو أوامر الإخلاء، مما أدى إلى موجات نزوح إضافية.