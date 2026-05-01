إسرائيل ليست دولة.. احتجاجات إسبانية أمام قنصلية تل أبيب في برشلونة | شاهد

أفادت تقارير بأن إسبانيا استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي مع اندلاع احتجاجات على احتجاز أسطول غزة.

إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

وذكرت صحيفة "إل باييس" صباح الجمعة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي، دانا إرليخ، عقب احتجاز إسرائيل للأسطول المتجه إلى غزة.

وأفادت "إل باييس" بأن الجيش الإسرائيلي احتجز 175 ناشطاً يوم الأربعاء، من بينهم 31 مواطناً إسبانياً، وكان الأسطول قد أبحر من برشلونة منتصف أبريل.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لا يزال على اتصال مع منظمي الأسطول ووزراء خارجية الدول التي يوجد على متن السفن مواطنون لها.

وكان ألباريس أدان سابقاً الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسطول في بيان مشترك صدر يوم الخميس، إلى جانب وزراء خارجية تركيا والبرازيل والأردن وباكستان وماليزيا وبنجلاديش وكولومبيا وجزر المالديف وجنوب أفريقيا وليبيا.

عقب احتجاز الأسطول، اندلعت احتجاجات أمام القنصلية الإسرائيلية في برشلونة في وقت متأخر من ليلة الخميس، وفقًا لمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك نحو 400 شخص في الاحتجاج، الذي بدأ كمسيرة منظمة تضامنًا مع نشطاء الأسطول المحتجزين، انطلاقًا من ساحة سانتس باتجاه القنصلية.

قاطعوا إسرائيل

وذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" اليومية في برشلونة أن المتظاهرين هتفوا بشعارات مثل "قاطعوا إسرائيل"، و"إسرائيل ليست دولة، إنها احتلال"، و"أيها الأسطول، لستم وحدكم"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وقال متظاهرون ملثمون قلبوا عشر حاويات قمامة، وألقوا زجاجات وألعابًا نارية وقنابل دخان على عناصر شرطة موسوس دي إسكوادرا (الشرطة الكتالونية) المنتشرة في الموقع.

قبل المسيرة، اتهم بابلو كاستيلا، المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي في كتالونيا، الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع إسرائيل في الهجوم على إيران ولبنان، حسبما أفادت صحيفة "إل بيريوديكو".

كما أدان إسبانيا لنفاقها تجاه إسرائيل، مطالباً بالإفراج عن النشطاء "المختطفين من قبل إسرائيل"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى إدانة احتجاز الأسطول وقطع العلاقات مع إسبانيا.

ونقلت عنه "إل بيريوديكو" قوله: "فليكفّوا عن هذه الوعود الجوفاء التي لا تُخفي سوى التواطؤ، وليفرضوا حظراً حقيقياً على الأسلحة، وليقطعوا جميع العلاقات"، مؤكداً أنهم "لن يكونوا الجيل الذي يشهد إبادة الشعب الفلسطيني".