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800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت محلات الصاغة ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، بقيمة نحو 100 جنيه للجرام الواحد، وارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه مقارنة بسعر الأمس.

وجاء هذا الصعود مدعومًا بارتفاع الأوقية عالميًا إلى مستوى 4354 دولارًا، بالإضافة إلى حالة التذبذب التي سيطرت على السوق، ليستقر عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين عند أعلى مستوى له في أسابيع.

سعر الذهب

ويرصد هذا التقرير تفاصيل أسعار الأعيرة المختلفة، والعوامل المؤثرة في التسعير، وقيمة المصنعية، مع تقديم نظرة شاملة عن المشهد الحالي للذهب في مصر.

 سعر الذهب اليوم عيار 21 

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين مكاسبه المسائية، حيث سجل عيار 21، الذي يُعد المقياس الأهم لمتوسط الأسعار في السوق، نحو 6355 جنيهًا للبيع و6305 جنيهات للشراء بدون احتساب المصنعية أو الضريبة. 

ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 15 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث له داخل محلات الصاغة، ما يعكس حالة من النشاط الشرائي الحذر تزامنت مع صعود الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب اليوم حسب الأعيرة (بدون مصنعية)

استقرت أسعار بقية الأعيرة على النحو التالي وفقًا لآخر تحديث مسائي يوم الاثنين 15 يونيو 2026:

سعر الذهب عيار 24 (الأعلى نقاءً)

سعر البيع: 7262.75 جنيه للجرام.

سعر الشراء: 7205.75 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 6657.5 جنيه للجرام.

سعر الشراء: 6605.25 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا)

سعر البيع: 6355 جنيهًا للجرام.

سعر الشراء: 6305 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18 (المفضل في المشغولات الحديثة)

سعر البيع: 5447.25 جنيه للجرام.

سعر الشراء: 5404.25 جنيه للجرام.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 50840 جنيهًا (وزنه 8 جرامات من عيار 21).

ملاحظة: هذا السعر لا يشمل المصنعية أو الضريبة.

وبمراقبة سعر الذهب عبر هذه الأعيرة، يلاحظ المستهلك تفاوتًا في الفجوة بين البيع والشراء، وهو أمر طبيعي يعكس هامش ربح الصاغة وتكاليف التشغيل.

سعر الذهب عالميًا اليوم وعلاقته بالسوق المحلية

على المستوى العالمي، جرى تداول سعر الذهب في بورصة المعادن عند المستويات التالية:

سعر أوقية الذهب (البيع): 4354.72 دولارًا.

سعر أوقية الذهب (الشراء): 4354.38 دولارًا.

وتُستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة أساسية لوزن الحُلي والسبائك عالميًا. 

سعر الذهب

ويعكس قرب سعري البيع والشراء عالميًا سيولة عالية في الأسواق الدولية، في حين تتسع الفجوة محليًا بسبب فارق العملة والتكاليف اللوجستية. 

ويبقى سعر الذهب في مصر مرتبطًا بقوة بالتحرك العالمي، خاصة مع استمرار ترقب المستثمرين لتحركات البنوك المركزية الكبرى.

العوامل المؤثرة على تسعير الذهب محليًا وعالميًا

توجد عوامل متعددة تؤثر على سعر الذهب بشكل يومي، وأبرزها:

  • حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.
  • الأزمات السياسية والاقتصادية (مثل التوترات الجيوسياسية).
  • الاحتياطيات الحكومية وسياسات البنوك المركزية في شراء أو بيع الذهب.
  • المضاربات في الأسواق المالية وصناديق المؤشرات المتداولة.
  • الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الكبرى.
  • التضخم وأسعار الفائدة (كلما ارتفعت الفائدة، انخفضت جاذبية الذهب).
  • قوة الدولار الأمريكي (علاقة عكسية: قوة الدولار = انخفاض الذهب).
  • تكاليف التنقيب والتعدين ونقل المعدن النفيس.

وهذه العوامل مجتمعة تجعل سعر الذهب في حالة حركة دائمة، ما يستدعي متابعة يومية من الراغبين في الشراء أو الاستثمار

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