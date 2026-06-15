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سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب محليًا وعالميًا، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري استقرارا علي  ارتفاع طفيف شهده المعدن الأصفر يوم الجمعة الماضي عقب أنباء عن قرب توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران،  وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6250 جنيهًا للبيع، وسجلت أوقية الذهب 4215.3 دولار في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأثنين 15 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7145 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7085 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6250 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5355 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5315 جنيهًا.


سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4165 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4135 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 50 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 49600 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 222170 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 220390 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ سعر دولار الصاغة اليوم نحو 52.71 جنيه مقابل 51.85 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4215.3 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

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