قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اجتماعات القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب
مسؤول أمريكي: هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت محاولة لتخريب الاتفاق بين واشنطن طهران
ترامب يهاجم إسرائيل: ما كان ينبغي أن يقع هجوم يوم الاتفاق على بيروت
بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا
حسام حسن: التأهل لكأس العالم حلم ومسؤولية كبيرة على منتخب مصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية بقيمة 48.5 مليار جنيه
ماشي عكس .. القبض على قائد سيارة في القاهرة
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يونيو 2026.. تراجع جديد بالبنوك
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز محمد صلاح كل أرقامي
رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية
وزير الري: الدولة توليي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الشواطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب محليًا وعالميًا وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6250 جنيهًا للبيع، وسجلت أوقية الذهب 4215 دولار في البورصة العالمية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم  الأحد 14 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7145 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7085 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6250 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5355 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5315 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4165 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4135 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 50 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 49600 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 222170  جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 220390 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ سعر دولار الصاغة اليوم نحو 52.71 جنيه مقابل 51.22 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4215 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب سعر بيع جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية الأزهرية

غرفة العمليات المركزية: تعرض 6 طالبات من الثانوية الأزهرية لحادث أثناء توجههن لامتحان اليوم

وزارة الأوقاف

628 مجلسا للفقه.. الأوقاف تواصل تنفيذ برامجها الدعوية والتوعوية والعلمية بالمحافظات

أئمة الأوقاف

موعد المقابلات للعاملين بالأوقاف للالتحاق بـ معهد الدراسات الإسلامية

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد