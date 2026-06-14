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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يرتفع بنحو 3% في نهاية تداولات الأسبوع مدعوما بتراجع مخاوف تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران

تقرير كويتي: الذهب يرتفع بنحو 3% في نهاية تداولات الأسبوع مدعوما بتراجع مخاوف تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران
تقرير كويتي: الذهب يرتفع بنحو 3% في نهاية تداولات الأسبوع مدعوما بتراجع مخاوف تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران
أ ش أ

سجلت تداولات الذهب ارتفاعا بنحو 3% في جلسة أمس الأول الجمعة، التي انتهت فيها التداولات عند 4219 دولارا للأونصة، مدعومة بتراجع المخاوف من تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط مؤشرات متزايدة على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الجانبين وإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

وذكر تقرير صادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم، أن المعدن الأصفر وعلى الرغم من هذا الارتفاع القوي سجل خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي نتيجة استمرار توقعات الأسواق ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول خصوصا بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت استمرار الضغوط التضخمية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي ساهم في تعزيز توقعات المستثمرين بإمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام على الرغم من تراجع تلك التوقعات مؤخرا مع تنامي فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي - إيراني.

وقال إن الأسواق تواصل متابعة تطورات المفاوضات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز لما لذلك من تأثير مباشر على أسعار النفط العالمية.. موضحا أن أي اتفاق نهائي من شأنه أن يخفف الضغوط على أسواق الطاقة ويحد من المخاوف التضخمية التي دفعت العديد من البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددا خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن أنظار المستثمرين تتجه خلال الأسبوع الجاري إلى اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهو الأول برئاسة كيفن وورش إلى جانب صدور ملخص التوقعات الاقتصادية وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

ولفت إلى أن الأسواق تترقب كذلك قرارات السياسة النقدية الصادرة عن عدد من البنوك المركزية الكبرى من بينها بنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي النرويجي إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة والصين وألمانيا والمملكة المتحدة.

وتوقع تقرير "دار السبائك" استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب لنتائج المفاوضات الأمريكية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن تحركات الذهب خلال المرحلة المقبلة تبقى مرتبطة بشكل رئيسي بمسار التضخم العالمي وقرارات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومستجدات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي لا تزال تمثل العامل الأكثر تأثيرا في توجهات الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي في الكويت، الذي تأثر بالتطوارت العالمية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 42.625 دينار كويتي بينما سجل عيار 22 حوالي 39 دينارا، فيما ارتفعت أسعار الفضة إلى 797 دينارا للكيلوجرام.

تداولات الذهب تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران شركة دار السبائك الكويتية أسعار الفائدة

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