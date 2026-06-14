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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بفعل الدولار.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب بنحو 50 جنيها للجرام الواحد اليوم الاحد بفعل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك بنحو 95 قرشا تقريبا.

وأمس السبت ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 30 جنيها على الرغم من إجازة البورصة العالمية

وكانت أسعار الذهب شهدت هبوط قوي حيث انهارت اسعار الذهب خلال تعاملات الاسبوعيين الماضيين، ليسجل أدنى مستوياته منذ منتصف يناير الماضي.

 أسعار الذهب

 خسر الذهب المحلي نحو 455 جنيهًا للجرام منذ بداية شهر يونيو، لتتراجع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 415 جنيهًا للجرام .

ودخلت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة في مسار الهبوط بعد أن فقدت معظم المكاسب التي حققتها سابقًا.

وتراجع المعدن الاصفر بشكل واضح نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كان مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية.

ولفت  إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل. 

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 14-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4218 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5340 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6230 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7120 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

 

سجل سهر الجنيه الذهب اليوم الاحد 14-6-2025 ، 49.840  جنيه

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