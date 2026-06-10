البنك المركزي: استقرار التضخم عند 13.8% على أساس سنوي

أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو الماضي علي أساس شهري مسجلًأ 1.6% بعدما كانت 1.9% بنفس الشهر من العام بفارق 0.3% .

وبحسب نشرة التضخم الشهرية فقد بلغ معدل التضخم في إبريل الماضي 1.1%.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي استقر عند 13.8% خلال مايو الماضي للشهر الثاني علي التوالي ومنذ إبريل السابق له.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن وصول معدلات التضخم الشهرية لأسعار المستهلكين 1.6% في مايو 2026 مقابل 1.9% في مايو 2025 و1.1% في أبريل 2026.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في أبريل 2026.