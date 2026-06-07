رغم التراجعات الأخيرة.. الذهب يحتفظ بجاذبيته والبنوك المركزية تواصل الشراء

تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من المستثمرين والمدخرين حول العالم، رغم موجة التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

الأسواق المالية العالمية

ويرى خبراء الأسواق، أن هذه التحركات لا تعكس انهيارًا في سوق الذهب، بل تأتي في إطار التقلبات الطبيعية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية نتيجة المتغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية.

قرارات البنوك المركزية الكبرى

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى، تظل مشتريات البنوك المركزية من الذهب أحد أبرز المؤشرات الداعمة لاستقرار السوق على المدى الطويل، ما يعزز من مكانة المعدن النفيس كملاذ آمن وأداة فعالة للحفاظ على القيمة.

التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب

وأكد الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب لا يمكن اعتبارها انهيارًا أو سقوطًا حادًا للمعدن النفيس، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في تعزيز احتياطياتها من الذهب، وهو ما يعكس ثقة قوية في المعدن الأصفر ويمنح الأسواق إشارات إيجابية على المدى الطويل.

تحقيق أرباح سريعة

وأوضح معطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الذهب يُنظر إليه باعتباره وسيلة للادخار والحفاظ على القيمة على المدى الطويل أكثر من كونه أداة لتحقيق أرباح سريعة، مؤكدًا أن التحركات الحالية في الأسعار تندرج ضمن التقلبات الطبيعية التي تشهدها الأسواق العالمية.

تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن حالة التراجع لم تقتصر على الذهب فقط، بل امتدت إلى عدد من الأسواق الدولية، حيث سجلت الأسهم الأمريكية خسائر أكبر نسبيًا، كما شهدت أسعار النفط انخفاضات ملحوظة، إلى جانب تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة.

بيانات اقتصادية أمريكية

وأضاف أن الضغوط التي تعرضت لها الأسواق جاءت عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية أظهرت إضافة نحو 172 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل، بالتزامن مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وأوضح خبير أسواق المال أن هذه المؤشرات دفعت المستثمرين إلى ترجيح استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي أثر سلبًا على أسعار الذهب، كما انعكس على أداء العديد من الأسواق العالمية والقطاعات الاستثمارية المختلفة.