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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقالة عضو بمجلس إدارة بشكتاش بسبب محمد صلاح .. ووكيله يرفع عمولته

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

شهد نادي بشكتاش التركي تطورًا إداريًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع الجدل المثار حول إمكانية تعاقده مع الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب النادي التركي في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية أن فيصل أحمد تشاجلار، عضو مجلس إدارة بشكتاش، تقدم باستقالته من منصبه، حيث أعلن النادي في بيان رسمي أن استقالته دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 يوليو 2026.

وأوضحت الصحيفة أن استقالة تشاجلار جاءت عقب نشره صورة لمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مرفقة بتعليق: «قادم»، وهو ما أثار غضبًا داخل إدارة النادي التركي.

من جانبه، رد سردار أدالي، رئيس نادي بشكتاش، على المنشور، وأصدر بيانًا رسميًا نفى خلاله التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بشأن الانتقال إلى الفريق.

وأضافت الصحيفة أن الجدل الذي أثاره منشور عضو مجلس الإدارة، إلى جانب نفي النادي التركي، دفع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، إلى رفع قيمة عمولته المطلوبة لإتمام الصفقة، ما زاد من صعوبة تعاقد بشكتاش مع اللاعب المصري، البالغ من العمر 34 عامًا.

بشكتاش محمد صلاح نادي صلاح الجديد

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