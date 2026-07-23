مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع إليوت أندرسون بعقد لمدة 5 سنوات

أعلن نادي مانشستر سيتي، مساء الخميس، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، قادمًا من نوتنجهام فورست، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم.

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن أندرسون، البالغ من العمر 23 عامًا، وقع عقدًا يربطه بـ"السيتي" حتى صيف عام 2031، ليصبح أحد أبرز تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

أبرز لاعبي خط الوسط الصاعدين

ويُعد أندرسون من أبرز لاعبي خط الوسط الصاعدين في الدوري الإنجليزي، حيث بدأ مسيرته مع نيوكاسل يونايتد، قبل أن ينتقل إلى نوتنجهام فورست في صيف 2024، ويفرض نفسه سريعًا كأحد العناصر الأساسية في الفريق.

Made for this City. pic.twitter.com/iNqibvQKCB — Manchester City (@ManCity) July 23, 2026

ويتميز اللاعب بقدرته على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية، إلى جانب حيويته الكبيرة في وسط الملعب، وقوة تدخلاته، ودقة تمريراته، وهو ما جعله هدفًا رئيسيًا لإدارة مانشستر سيتي.

الانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي

وعقب توقيع العقود، أعرب أندرسون عن سعادته بالانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي، قائلًا: "مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، والتشكيلة التي يمتلكها مذهلة وقوية في كل مركز".

وأضاف: "بمجرد أن علمت برغبة النادي في التعاقد معي، كنت مصممًا على إتمام الصفقة، لأن أي لاعب يتمنى اختبار نفسه على أعلى مستوى، والانضمام إلى مانشستر سيتي يمنحني هذه الفرصة".

مانشستر سيتي نادٍ بُني من أجل الفوز بالألقاب والمنافسة

وتابع: "مانشستر سيتي نادٍ بُني من أجل الفوز بالألقاب والمنافسة على أعلى المستويات، وهذا ما يجعل الانضمام إليه خطوة مثيرة للغاية في مسيرتي".

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن قيمة الصفقة بلغت 116 مليون جنيه إسترليني، لتصبح واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، وكانت مرشحة لأن تجعل أندرسون أغلى لاعب بريطاني على الإطلاق، قبل أن يتجاوزها انتقال مورجان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني.