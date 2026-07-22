قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تكثف جهود الإغاثة.. وغزة تحت نيران التصعيد
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم حرمان النساء من الميراث.. وهل يجوز إعطاء الأب الفقير من زكاة المال؟.. وما حقيقة شهر الموت
صعوبة في التصفح.. كلاكيت تالت مرة عطل جزئي يصيب فيسبوك
سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء.. تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران
انتصرت للفقراء.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
ذروة الموجة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة
بعد أزمة الغياب.. مصطفى محمد يعود لتدريبات نانت من جديد
انفراجة مرتقبة في أجور الأطباء والفرق الطبية.. مفاجآت جديدة
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة فى صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى
أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة
النواب يعلن إقرار 162 قانون بإجمالي 1580 مادة خلال دور الانعقاد الأول
ترامب يدفع نحو اتفاق نووي مع السعودية دون المعيار الذهبي.. ماذا يعني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فودين يواصل كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي بعقد جديد حتى 2030

فودين
فودين
إسراء أشرف

حسم نادي مانشستر سيتي مستقبل نجمه الإنجليزي فيل فودين، بعدما أعلن تمديد تعاقده ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2030، ليواصل اللاعب رحلته الطويلة مع النادي الذي شهد انطلاقته الكروية.

وجاء تجديد عقد فودين ليؤكد ثقة إدارة السيتي في اللاعب، الذي أصبح أحد أهم عناصر الفريق خلال السنوات الماضية، بعدما تحول من أحد خريجي أكاديمية النادي إلى نجم بارز في صفوف الفريق الأول.

وأوضح مانشستر سيتي في بيانه الرسمي أن العقد الجديد سيجعل فودين قريبًا من إكمال أكثر من عقدين داخل النادي، في مسيرة استثنائية للاعب نشأ في صفوف الأكاديمية وحقق العديد من النجاحات بقميص الفريق السماوي.

وحقق فودين 20 لقبًا كبيرًا مع مانشستر سيتي حتى الآن، ليصبح ضمن أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ النادي، كما سجل 110 أهداف خلال مشواره مع الفريق الأول، لينضم إلى قائمة أصحاب المئوية التهديفية في تاريخ السيتي.

ورغم وصوله إلى 26 عامًا فقط، يحتل فودين مركزًا متقدمًا في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص مانشستر سيتي، بعدما أصبح أحد الوجوه الرئيسية في تشكيل الفريق خلال المواسم الماضية.

ويعتبر فودين أحد أبرز قصص النجاح في أكاديمية مانشستر سيتي، حيث وُلد في مدينة ستوكبورت وارتبط بالنادي منذ الصغر، قبل أن يثبت نفسه كواحد من أفضل المواهب الإنجليزية في كرة القدم الحديثة.

مانشستر سيتي السيتي فيل فودين فودين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

المتوفي

الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية

اتحاد الكرة

«شبانة»: تأخر إعلان رخص الأندية يُثير التساؤلات.. والأهلي يستعد لإصدار بيان رسمي

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

ترشيحاتنا

علامات تلف محول العزم

علامات تنذر بقرب تلف محول عزم الدوران في سيارتك

تابلت هونر

عملاق جديد من هونر.. كل ما تريد معرفته عن Honor Pad X9 Max الجديد

هاتفك يتجسس عليك

هل هاتفك يتجسس عليك؟.. علامات انتبه إليها

بالصور

منعش في الصيف.. طريقة عمل كاسترد بالجيلي

طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة

لون البول يكشف حالتك الصحية .. متى يكون الأمر خطيرًا؟

لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد