فودين يواصل كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي بعقد جديد حتى 2030

حسم نادي مانشستر سيتي مستقبل نجمه الإنجليزي فيل فودين، بعدما أعلن تمديد تعاقده ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2030، ليواصل اللاعب رحلته الطويلة مع النادي الذي شهد انطلاقته الكروية.

وجاء تجديد عقد فودين ليؤكد ثقة إدارة السيتي في اللاعب، الذي أصبح أحد أهم عناصر الفريق خلال السنوات الماضية، بعدما تحول من أحد خريجي أكاديمية النادي إلى نجم بارز في صفوف الفريق الأول.

وأوضح مانشستر سيتي في بيانه الرسمي أن العقد الجديد سيجعل فودين قريبًا من إكمال أكثر من عقدين داخل النادي، في مسيرة استثنائية للاعب نشأ في صفوف الأكاديمية وحقق العديد من النجاحات بقميص الفريق السماوي.

وحقق فودين 20 لقبًا كبيرًا مع مانشستر سيتي حتى الآن، ليصبح ضمن أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ النادي، كما سجل 110 أهداف خلال مشواره مع الفريق الأول، لينضم إلى قائمة أصحاب المئوية التهديفية في تاريخ السيتي.

ورغم وصوله إلى 26 عامًا فقط، يحتل فودين مركزًا متقدمًا في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص مانشستر سيتي، بعدما أصبح أحد الوجوه الرئيسية في تشكيل الفريق خلال المواسم الماضية.

ويعتبر فودين أحد أبرز قصص النجاح في أكاديمية مانشستر سيتي، حيث وُلد في مدينة ستوكبورت وارتبط بالنادي منذ الصغر، قبل أن يثبت نفسه كواحد من أفضل المواهب الإنجليزية في كرة القدم الحديثة.