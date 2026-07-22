النيابة اللبنانية تأمر بحبس قمر بعد امتناعها عن سداد تعويض لـ شيراز ..مستند

أصدرت النيابة العامة الاستئنافية، في جبل لبنان قرارًا بحبس الفنانة قمر، بعد تخلفها عن سداد التعويض الجزائي المقضي به في القضية المرفوعة ضدها من الفنانة شيراز، والتي تتهما فيها بالسب والقذف والتهديد.

وأوضح القرار أن الحبس جاء استنادًا إلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، بعد عدم قيام المحكوم عليه بأداء المبالغ المالية المستحقة، والتي تضمنت مبلغًا محكومًا به في الدعوى الأصلية، إلى جانب التعويضات والنفقات والرسوم القضائية.

وأشار القرار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة ألزم المحكوم عليه بسداد المبالغ المالية المستحقة، إلا أنه لم يتم تنفيذ الالتزام المالي، ما ترتب عليه إصدار قرار الحبس لمدة سنة، على أن يُفرج عنه حال تسديد المبالغ المطلوبة وفقًا للقانون.