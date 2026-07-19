تأجيل أولى جلسات محاكمة محامٍ بتهمة سب وقذف المطربة رحمة محسن

أجلت المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة محامٍ بتهمة سب وقذف وإزعاج والتشهير بالمطربة رحمة محسن، لـ 6 سبتمبر القادم.



سب وقذف وتشهير

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة سب وقذف والتشهير برحمة محسن على خلفية بلاغ مقدم ضده.

وتلقي الأجهزة المختصة بلاغ من المطربة الشعبية رحمة محسن، تتهم فيه محامي بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير ضدها، وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة رجال الامن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد سير التحقيقات قررت النيابة إحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

