بعد ارتفاعه.. أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد

شهد سعر الريال السعودي اليوم، ارتفاعا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسجل أقل سعر لبيع الريال السعودي الآن نحو13.47 جنيه.

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 19 يوليو 2026 ، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

ارتفع سعر الريال السعودي في بنك الأهلي الكويتي ليسجل:

شراء 13.65 جنيه.

بيع 13.66 جنيه.

صعد سعر الريال السعودى في بنك HSBC لنحو:

شراء 13.60 جنيه.

بيع 13.64 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري لنحو:

شراء 13.60 جنيه.

بيع 13.65 جنيه.

وصل سعر الريال السعودى البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء 13.59 جنيه.

بيع 13.62 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان لنحو:

شراء 13.58 جنيه.

بيع 13.63 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي في بنكي مصر والأهلي ليسجل:

شراء 13.57 جنيه.

بيع 13.63 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي في بنك البركة ليصل:

شراء 13.56 جنيه.

بيع 13.62 جنيه.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

شراء 13.55 جنيه.

بيع 13.60 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي بنك قناة السويس لنحو:

شراء 13.54 جنيه.

بيع 13.63 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول لنحو:

شراء 13.51 جنيه.

بيع 13.62 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) لنحو :

شراء 13.46 جنيه.

بيع 13.76 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي عند :

شراء 13.36 جنيه.

بيع 13.47 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو :

شراء 13.17 جنيه.

بيع 13.65 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

13.63 جنيه

متوسط سعرالريال السعودي اليوم الأحد

13.65 جنيه