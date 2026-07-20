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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

يتقدم حزب حماة الوطن، بالتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، والتي مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأرست مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة، والاستقلال الحقيقي، ووضعت الدولة على طريق التنمية وبناء المؤسسات الوطنية.

ويؤكد الحزب، أن ثورة يوليو أعادت للشعب المصري إرادته، ومنذ ذلك اليوم والشعب المصري يواصل مسيرة البناء والتضحية من أجل وطن حر ومستقل وذو سيادة.

ويشير حماة الوطن، إلى أن ما تشهده مصر من عودة قوية للتنمية والمشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية ونهضة في مختلف القطاعات، هو امتداد لروح ثورة 23 يوليو، والتي سارت على مبادئها ثورة 30 يونيو 2013، والتي نجحت في تصحيح المسار لحماية هوية الدولة المدنية، واستعادت إرادة الشعب، ووضعت مصر على طريق الاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

ويوجه حزب حماة الوطن، التحية لرجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية، ولكل من يُسهم في معركة البناء والتنمية، لحماية مكتسبات الوطن والحفاظ على وحدته وتماسكه.

حزب حماة الوطن ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة التنمية المؤسسات الوطنية الجمهورية الجديدة

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