حماة الوطن: التوافق البرلماني على قانون جهاز مستقبل مصر رسالة ثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني

أكد المستشار محمد مجدي صالح القيادي بحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، لما يحمله من رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الدولة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق عائداً اقتصادياً مستداماً.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

وأوضح أن الدولة المصرية تخوض معركة تنموية حقيقية تستهدف زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الجهاز سيكون ركيزة رئيسية في تنفيذ هذه الأهداف بكفاءة وسرعة.

وأضاف أن القانون يعكس الفكر الحديث للدولة في إدارة المشروعات الكبرى وفق أسس اقتصادية وعلمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول والموارد، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويدعم خطط التنمية في مختلف المحافظات.

وأشار صالح إلى أن ما شهده مجلس النواب من توافق واسع بين جميع الأحزاب السياسية والمستقلين خلال مناقشة القانون يؤكد أن هناك إجماعاً وطنياً على دعم التشريعات التي تخدم الاقتصاد المصري، وأن البرلمان أثبت مجدداً قدرته على توحيد الصفوف عندما يتعلق الأمر بمستقبل الوطن.

دعم مشروع القانون

واختتم تصريحاته مؤكداً أن حزب حماة الوطن سيظل داعماً لكل المبادرات والتشريعات التي تحقق التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري.