نتنياهو محذرا إيران: الوضع سيكون مختلفا تماما وأكثر قوة حال تعرضنا للهجوم

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم /الثلاثاء/، إيران من أن "الوضع سيكون مختلفًا هذه المرة" في حال تعرضت إسرائيل للهجوم مجددًا، في ظل انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وقال نتنياهو - في تصريحات أوردتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - : "لا تراهنوا على بقاء الأوضاع هادئة إذا هاجمتمونا. لا تراهنوا على تكرار ما حدث سابقًا. لأن الأمر لن يكون مجرد تكرار، علمًا بأن ما حدث في المرة السابقة كان قويًا بما فيه الكفاية. لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلفًا تمامًا، وأكثر قوة بمراحل".

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر النقب بديمونة، والتي تكتسب رمزية حساسة لوجود المفاعل النووي الإسرائيلي الرئيسي به.