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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ننشر جداول امتحانات الدور الثاني لـ المعاهد الأزهرية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات شهادات القراءات، والنقل، ونقل معاهد البعوث للدور الثاني.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لأعمال امتحانات الدور الثاني، وفي ضوء الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب واستقرار العملية الامتحانية، أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن اعتماد ونشر جداول الامتحانات التالية:

  • جداول امتحانات شهادات القراءات (التجويد - العالية - التخصص).
  • جداول امتحانات النقل.
  • جداول امتحانات نقل معاهد البعوث الإسلامية.

وأكدت الإدارة المركزية أنه تم الإعداد للامتحانات برئاسة الشيخ حميد أبوعريضة، ضمن هذه الجداول بدقة وعناية فائقة؛ تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف.

جداول امتحانات الدور الثاني لـ المعاهد الأزهرية

وإليكم جدول امتحانات شهادات القراءات، والنقل، ونقل معاهد البعوث للدور الثاني..

May be an image of ‎ticket stub, blueprint and ‎text that says '‎الدور الثاني تخصص القراءات جدول امتحان النقل للصف الثاني تخصص بمعاهد من الاجابة ساعتان ١١:۳٣ المادة ساعتان الفقه ساعتان 11.7+ ساعتان الإنشاء والمطالعة التغسير علميا ٢٢/١/١٨ ١.٣٣ ٢٢٢/٢/٩٩ القرآن الكريم الأدب ١۱.۳۰ ۲٢/٢/٠ الاثنين النحو المنطق ١١.۳۳ ٢٧/١/١۱ الثلاثاء ساعتان ١١.۳۰ التربية ساعتان ٢٢/٢/٢ ۱۳۳+ الأربعاء ١١.٣٠ ساعتان ٢٢/٢/٥ السبت الصرف الإسلامي 11.v+ ۲٢/٢/١ الأحد ساعة ونصف وتصف ونصف رسم القرآن ٢٢٢/٢/٧ الاثنين ٢٨/٢/٨ الثلاثاء ملاحظات: يمتحن المبصرون شفهيّا القرآن) الكريم القراءات عمليا .المتون) يُمتحن الطلاب المكفوفون شفهنياً جميع المواد المقررة عليهم. رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ٢٢٢۶ الامتحانات الشيخ/ حميد حامد عام شئون الامتحانات يعتمد،،، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية‎'‎‎
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قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني لـ المعاهد الأزهرية جداول امتحانات شهادات القراءات جداول امتحانات النقل جداول امتحانات نقل معاهد البعوث الإسلامية

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