ننشر جداول امتحانات الدور الثاني لـ المعاهد الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات شهادات القراءات، والنقل، ونقل معاهد البعوث للدور الثاني.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لأعمال امتحانات الدور الثاني، وفي ضوء الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب واستقرار العملية الامتحانية، أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن اعتماد ونشر جداول الامتحانات التالية:

جداول امتحانات شهادات القراءات (التجويد - العالية - التخصص).

جداول امتحانات النقل.

جداول امتحانات نقل معاهد البعوث الإسلامية.

وأكدت الإدارة المركزية أنه تم الإعداد للامتحانات برئاسة الشيخ حميد أبوعريضة، ضمن هذه الجداول بدقة وعناية فائقة؛ تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف.

جداول امتحانات الدور الثاني لـ المعاهد الأزهرية

وإليكم جدول امتحانات شهادات القراءات، والنقل، ونقل معاهد البعوث للدور الثاني..