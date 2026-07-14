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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعيدا عن الأكل .. شيء غير متوقع يسبب ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
اسماء محمد
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يعد ارتفاع الكوليسترول الضار من أخطر المشكلات الصحية التي تسبب مضاعفات صحية خطيرة.

ونكشف لكم في هذا التقرير عن سبب غير متوقع لارتفاع الكوليسترول وذلك وفقا لما ذكره موقع webmd

التوتر والضغط النفسي 

عندما تتعرض للضغط النفسي، يفرز جسمك هرمونات تزيد من إنتاج الكوليسترول ، وفي نفس الوقت عندما تشعر بالتوتر، قد تلجأ إلى عادات ترفع مستوى الكوليسترول، مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو شرب الكحول، للتخفيف من هذا التوتر أما الطرق الصحية للتعامل مع التوتر فتشمل تقنيات الاسترخاء كالتأمل والتنفس العميق، والاستماع إلى الموسيقى، وممارسة الرياضة، والتحدث مع معالج نفسي أو مستشار.

التمارين الرياضية 

بينما تساعد الرياضة في رفع مستوى الكوليسترول الجيد وخفض نسبة الكوليسترول الضار.

تُساهم تمارين الأيروبيك وتمارين تقوية العضلات في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). 

حاول ممارسة تمارين متوسطة الشدة، كالمشي أو السباحة أو ركوب الدراجة، لمدة 30 دقيقة على الأقل، خمس مرات أسبوعيًا على الأقل وإذا لم تتمكن من ممارسة هذا القدر من التمارين، فابدأ بخمس أو عشر دقائق، ثم زد المدة تدريجيًا. 

أضف تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا باستخدام الأوزان أو الأربطة المطاطية أو وزن جسمك للمقاومة.

الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول الكوليسترول الضار التمارين الرياضية التوتر

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