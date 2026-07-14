صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما وثقت العثور على عش لثعبان الكوبرا داخل أحد الجحور في محافظة الإسكندرية، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين.

وأظهرت الصور عمليات حفر استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أسفرت عن الوصول إلى مكان يحتوي على نحو 30 بيضة كوبرا، فيما لا يزال الجحر يمتد إلى عمق أكبر، دون الوصول إلى الثعبان الأم حتى الآن.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن موقع العثور على عش الكوبرا يقع داخل جسر بإحدى مزارع الفاكهة على طريق محور أبو قير الجديد، الرابط بين المحمودية والمعمورة، في عمق الأراضي الزراعية، بعيدًا عن المناطق السكنية.

وأكدت المعلومات أن الموقع ليس في محافظة الشرقية كما تردد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بل في منطقة زراعية بالإسكندرية، تُعرف بتكرار ظهور ثعابين الكوبرا بها خلال مواسم مختلفة.

وأثارت الصور حالة من القلق والدهشة بين رواد مواقع التواصل، خاصة مع العدد الكبير من البيض الذي تم العثور عليه، وسط مطالب بضرورة توخي الحذر في المناطق الزراعية والتعامل مع مثل هذه الحالات من خلال المتخصصين حفاظًا على سلامة المواطنين.