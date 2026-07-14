"سنتكوم": أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنهم في حالة تأهب واستعداد دائم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وذكرت القيادة الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها أنهت أحدث موجة من الضربات الموجهة ضد إيران، مشيرة إلى أن المهمة استمرت خمس ساعات، وشملت استهداف عشرات المواقع، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه عبر الطائرات والسفن.

وكشفت" سنتكوم" عن استهداف مواقع عسكرية في عدة مناطق داخل إيران، من بينها بوشهر وتشابهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس، بهدف مواصلة تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية.

وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية، ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، والقدرات البحرية، معلنة اكتمال الموجة الجديدة من الضربات ضد إيران الليلة.