إسرائيل تعلن مقتل 4 عناصر من حماس بينهم قائد الوحدة البحرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 عناصر من حماس، بينهم قائد الوحدة البحرية التابعة للحركة أسامة نعيم حمدي، في عمليتين منفصلتين بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز عربية إنه نفذ أمس الاثنين غارة في غزة أسفرت عن مقتل أسامة نعيم حمدي، الذي وصفه بأنه عمل خلال الحرب على إعادة بناء وتعزيز قدرات الوحدة البحرية التابعة لحركة حماس وتوسيع نشاطها في المجال البحري.

وأضاف أن غارة مماثلة وقعت في شمالي قطاع غزة أسفرت عن مقتل 3 من عناصر حماس وصفهم بأنهم "كانوا مسلحين وشكلوا تهديداً مباشراً للقوات الإسرائيلية".



وأكد أن قواته العاملة في المنطقة الجنوبية من القطاع "تواصل تنفيذ عملياتها وفقًا للمهام الموكلة إليها".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على إزالة ما وصفه بـ"جميع التهديدات" بشكل فوري.