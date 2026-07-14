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الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم أمير دولة قطر في الأمير الوالد
الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم بن حمد في وفاة الأمير الوالد بقصر لوسيل
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم بن حمد في وفاة الأمير الوالد بقصر لوسيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر لوسيل بالدوحة، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث قدم الرئيس خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد وقوف جمهورية مصر العربية ومساندتها قيادةً وشعبًا لقيادة وشعب دولة قطر في هذا الظرف الأليم.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أثنى على ما قدمه الفقيد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من عطاء ممتد من أجل تحقيق النهضة والتقدم والازدهار بدولة قطر الشقيقة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دولة قطر من كل شر وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن صاحب تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعرب عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس، مؤكدًا على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر وقطر، ومثمنًا الروابط التاريخية بين الشعبين، كما أعرب أمير دولة قطر عن تطلعه لأن يواصل الجانبان المصري والقطري العمل من أجل دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

السيسي قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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