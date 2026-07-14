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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يعود لعصر الرعامسة.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في الأقصر

كشف أثري
كشف أثري
البهى عمرو
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كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالبر الغربي بمدينة القرنة في الأقصر، موضحا أنه لا يوجد متحف في العالم إلا ويضم جزءًا من آثار الأقصر.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأقصر لا تحتاج دعاية لأنها براند عالمي.

وأكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن الأقصر أكبر مدينة في العالم تحتوي على آثار، وبها ثلث آثار مصر بما تضمه من معابد ومقابر.

وأضاف أن البر الغربي يضم مجموعة من المقابر والمعابد ولكن منطقة طيبة أو الشيخ عبد القرني وهو شيخ له قبر هناك من أولياء الله الصالحين، والمكان يحوي 517 مقبرة وهناك المزيد من نبلاء الدولة الحديثة.

واختتم أن المقبرة تم اكتشافها خلال التنظيف في المقبرة رقم 45، وحتى الآن على حسب الرسومات المكتشفة هي منفذة بفكرة الرسم وليست النحت وتعود لعصر الرعامسة.
 

الأقصر السياحة السياحة والآثار الآثار

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