محافظ الأقصر يوجه بسرعة الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بحوض 18

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية موسعة بمدينة الأقصر لمتابعة مستوى الخدمات وموقف تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية.

ورافق المحافظ في الجولة، اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة رقية حماد، مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري، مدير التنفيذ بالهيئة، إلى جانب حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد نبيل، مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر.

وشملت الجولة تفقد عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، منها شارع خالد بن الوليد بالعوامية، وميدان صلاح الدين، وشارع التلفزيون وامتداد شارع التلفزيون الجديد، ومنطقة الصنايع بالعوامية، وموقف أرمنت - البياضية، وشارع محمد فريد بمنطقة الإذاعة القديمة، ثم شارع صلاح الدين وشارع عبد المنعم وشارع سعد زغلول "المحطة"، وصولًا إلى ميدان أبو الحجاج وشارع الكورنيش.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال تركيب واستكمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة حوض 18، واطلع على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالموقع.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والبنية التحتية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والانتهاء من أعمال الرصف وإعادة الشوارع إلى حالتها الطبيعية فور الانتهاء من تنفيذ المرافق، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.