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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على فعاليات النشاط الصيفي بثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس
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شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من فعاليات النشاط الصيفي بقصور و مكتبات ، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، الذي يجمع بين المعرفة والإبداع وتنمية المهارات، و في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تسهم في تنمية اكتشاف المواهب.

حيث نظم قصر ثقافة حاجر العديسات فعاليات النشاط الصيفي بمدرسة الشهيد خيري محمد سيد للتعليم الأساسي، تضمنت ورشة حكي (عن دور قصور الثقافة في نشر الوعي )، و مسابقه ثقافية  أعدتها ثناء محمود أخصائي المكتبة العامة بالقصر، اعقبها ورشة بورق الفوم تدريب رحمه أحمد ، و ورشة رسم وتظليل بالقلم الرصاص تدريب شيرين محمد خير اخصائي فنون تشكيلية، و اختتمت فعاليات بعمل فقرات ترفيهية للأطفال اعدتها  بسمه ابوالسعود مسئول النشاط.


في إطار خطة النشاط الصيفي بقصر ثقافة الأقصر  أعد  ورشة فنية بعنوان "ألوان"  تدريب صفاء حسن اخصائي  فنون التشكيلية ، ونتج عن الورشة مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي تعكس خيال الأطفال وإبداعهم.
أهداف الورشة، و نفذ فقرة لعبة الكراسي للأطفال ،تهدف اللعبة إلى تنمية مهارات سرعة البديهة والتركيز، وتعزيز روح الفريق والتعاون بين الأطفال، وورشة تعليم العزف على الناي تدريب طه حساني بقسم الموسيقى العربية، و كما أعد ورشة فنون شعبية للأطفال تدريب على جبريل.

و في سياق متسق أعد يوم ثقافى متنوع بقصر ثقافة الطود شهد مشاركة متميزة من الأطفال الرواد، استهلت فعاليات اليوم بمسابقه تقاقية هدفت إلى تنمية المعرفة العامة وتعزيز روح المنافسة الايجابية بين المشاركين حيث تنوعت الأسئلة، لتشمل مجلات ثقافية ومعرفي مختلفة واسهمت في إثراء معلوماتهم بأسلوب شيق وممتع، وتواصلت الفعاليات مع ورشة للفنون التشكيلية (الرسم بالالوان) تدريب هند مصطفى، كما تضمن ورشة للأشغال اليدويه (الكروشيه) تدريب  نجاح على، والتى هدفت إلى تعريف فن الكروشيه والأعمال الفنية الدقيقة بين الإبداع والإنتاج.

جاءت الأنشطة ضمن برامج فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفي سياق أجندة فعاليات مكثفة تشهدها هيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات.

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