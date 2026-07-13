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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبرز ملامح خطة تطوير المحميات الطبيعية

اللواء خالد عباس
اللواء خالد عباس
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال اللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن الدولة تنفذ خلال العام المالي 2026/2027 خطة شاملة لتطوير المحميات الطبيعية، تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، وإنشاء مراكز زوار وفق المعايير العالمية، بما يدعم السياحة البيئية ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف خلال لقاء له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن خطة التطوير تشمل عدداً من المحميات، مع منح أولوية حالياً لمحميتي قبة الحسنة ووادي الحيتان، إلى جانب محميات رأس محمد وأبو جالوم ودهب، مشيراً إلى أن وادي الحيتان تحظى باهتمام خاص باعتبارها موقعاً للتراث العالمي ومدرجة ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وأكد عباس أن أعمال التطوير تعتمد على الطاقة الشمسية والمواد الصديقة للبيئة، مع إشراك المجتمعات المحلية ودراسة المشروعات الاستثمارية لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل المحميات.

التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية السياحة الطاقة الشمسية المحميات الطبيعية البيئة

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