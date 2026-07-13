محافظ الوادي الجديد: إنشاء مكتبة مصر العامة يوفر بيئة ثقافية وتعليمية جاذبة

اختتمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز الداخلة، بتفقد موقع إنشاء فرع مكتبة مصر العامة بمدينة موط، والمزمع تنفيذها بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في الخدمات الثقافية والمعرفية وعدالة توزيعها بكافة المراكز، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز.

استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة الوادي الجديد

واطلعت المحافظ على الموقع المخصص للمشروع، المقام على مساحة 2190 م2 والمخطط العام للمكتبة، بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليون جنيه كمرحلة أولى، موجهةً بأن يراعي فى التصميم المعماري للمكتبة تطبيق معايير العمارة البيئية والهوية البصرية للمحافظة والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في أعمال اللاندسكيب والفراغات المفتوحة؛ بما يوفر بيئة ثقافية وتعليمية جاذبة.