مدرب سويسرا يكشف ظلم الحكم لمنتخبه أمام الأرجنتين في كأس العالم

واصل مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا انتقاده للتحكيم في المباراة التي جمعته مع الأرجنتين في مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

وقال ياكين في تصريحات صحفية: " لم يكن الفريق يستحق الخروج بهذه الطريقة، نحن لم نلعب فقط ضد منتخب أرجنتيني كبير، أو ضد بطل العالم، بل كنا نلعب أيضاً ضد ما يقارب 70,000 مشجع أرجنتيني، وضد الحكم، وضد تقنية الفيديو (VAR)، أعتقد أن كل هذه الأمور كانت كثيرة جداً علينا للتعامل معها."

وأضاف :" ​بالتأكيد، الإقصاء مؤلم لأننا نعلم ما كان يمكن تحقيقه، لا يزال الأمر مؤلماً بالطبع، وسيتطلب الأمر بعض الوقت لاستيعاب وهضم ما حدث."

وواصل :" بالنسبة لي، البطاقة الصفراء الأولى لـ إمبولو لم تكن ضرورية على الإطلاق، لأنه لم يلمس المنافس بأي شكل من الأشكال.

وأكمل: بالنظر إلى الطريقة الدرامية التي سقط بها اللاعب، ثم ذهاب الحكم للاطمئنان عليه ليرى ما إذا كان يتألم، أعني، كان بإمكان تقنية الفيديو (VAR) التدخل هناك أيضاً، ​أما اللقطة الثانية، فبالنسبة لي لم يكن هناك أي سبب لمنح اللاعب الأرجنتيني بطاقة صفراء، ولهذا السبب تم استدعاء تقنية الفيديو.

واختتم مدرب سويسرا تصريحاته قائلا : ما حدث غير مفهوم تماماً بالنسبة لي، وليس له أي علاقة بالفهم الصحيح لكرة القدم."