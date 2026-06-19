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يقترب من الصعود.. منتخب سويسرا يضرب البوسنة والهرسك برباعية بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يقترب من الصعود.. منتخب سويسرا يضرب البوسنة والهرسك برباعية بكأس العالم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق منتخب سويسرا الفوز على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا الأمريكية،  ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سجل أهداف سويسرا كل من يوهان مانزامبي "هدفين" وروبن فارجاس وجرانيت تشاكا في الدقائق 74 و84 و90 و90+7، بينما سجل هدف البوسنة إرمين ماهميتش في الدقيقة 90+3 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب سويسرا رصيده للنقطة 4 ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند النقطة 1 في المركز الأخير للمجموعة.


وبتلك النتيجة يقترب منتخب سويسرا من الصوعود إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

تشكيل سويسرا

أعلن المدير الفني لـ منتخب سويسرا مرات ياكين، التشكيل الرسمي  لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا الأمريكية،  ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل منتخب سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، نيكو ايلفيدي.

خط الوسط: دان ندوي، جرانيت تشاكا، ميشيل أيبشير، فابيان رايدر، سيلفان ويدمير، ريمو فريلير.

خط الهجوم: بريل إيمبولو.

تشكيل منتخب البوسنة والهرسك

أعلن المدير الفني لـ منتخب البوسنة والهرسك سيرجي بارباريز التشكيل الأساسي لمواجهة سويسرا، على ملعب "لوس أنجلوس" في كاليفورنيا الأمريكية، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل البوسنة والهرسك كالتالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي.

خط الدفاع: عمار ديديتش، نيكولا كاتيتش، طارق محرموفيتش، سعيد كولازيناتش.

خط الوسط: آمار ميميتش، بنيامين تاهيروفيتش، إيفان شونيتش ، كريم عليبيجوفيتش.

خط الهجوم: إيرميدين ديميروفيتش، إيدن دزيكو.

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