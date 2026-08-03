جمال ملاك: انضمامي إلى مجتمع Microsoft Access العالمي مسؤولية قبل أن يكون تكريما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق إنجاز دولي جديد بانضمام مهندس البرمجيات بجامعة قنا، جمال ملاك، إلى مجتمع Access Forever، الذي يضم نخبة من أبرز خبراء ومطوري Microsoft Access على مستوى العالم، ليصبح أول خبير من قارة إفريقيا ينضم إلى هذا التجمع التقني المتخصص.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة جمال ملاك في تطوير البرمجيات ودعم مجتمع المطورين، مشيرة إلى أن جامعة قنا قررت تكريمه تقديرًا لتميزه وتمثيله المشرف لمصر في المحافل التقنية الدولية.

وقال جمال ملاك، مهندس البرمجيات بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة قنا، إنه نجح في الانضمام إلى مجتمع Access Forever الدولي، الذي يضم نخبة من أبرز خبراء ومطوري Microsoft Access حول العالم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرته المهنية.

وأوضح، خلال صباح الخير يا مصر، أن جائزة Microsoft MVP (المحترفين الأكثر قيمة) تُعد من أبرز الجوائز التقنية عالميًا، إذ تمنح تقديرًا للخبراء الذين يسهمون في تطوير البرمجيات ومشاركة المعرفة مع مجتمع المطورين، مؤكدًا أن الحصول عليها يمثل مسؤولية كبيرة وحافزًا لمواصلة التعلم ونقل الخبرات.

وأضاف أن النجاح لا يتحقق بالصدفة، وإنما يحتاج إلى الإصرار والعمل المستمر وتطوير المهارات، مشددًا على أن الوصول إلى العالمية يبدأ بالاجتهاد والإيمان بالقدرة على تحقيق الأهداف.

ووجّه جمال ملاك رسالة إلى الشباب المصري والعربي، دعاهم خلالها إلى عدم اليأس والاستمرار في التعلم واكتساب المهارات، مؤكدًا أن الإصرار والتطوير المستمر يفتحان أبواب المنافسة والتميز على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن التعلم المستمر ومشاركة المعرفة يمثلان ركيزة أساسية في مسيرته المهنية، مؤكدًا حرصه على دعم المطورين وتمكينهم من بناء مهارات تقنية قوية تواكب التطورات العالمية.