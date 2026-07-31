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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تصدر دليلًا شاملًا للطلاب الوافدين للدراسات العليا 2027 - 2026

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

في إطار استراتيجية جامعة القاهرة الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة تعليمية وبحثية رائدة للطلاب الوافدين، أصدرت الجامعة دليل الطلاب الوافدين للدراسات العليا للعام الجامعي 2026-2027، ليكون مرجعًا متكاملًا للتعريف ببرامج الدراسات العليا، وشروط القبول، وإجراءات التسجيل، والخدمات التي تقدمها الجامعة للدارسين من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن إصدار الدليل يأتي في إطار حرص الجامعة على توفير معلومات دقيقة ومتكاملة للطلاب الوافدين، وتيسير إجراءات الالتحاق والدراسة، بما يعكس توجه الجامعة نحو تقديم تجربة تعليمية وبحثية متميزة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات الجاذبة للطلاب الدوليين.

وأوضح أن الدليل يمثل مرجعًا شاملًا يساعد الطلاب الوافدين على التعرف على البرامج الأكاديمية والخدمات التي تقدمها الجامعة، بما يسهم في دعم جهود الجامعة نحو تعزيز التدويل والانفتاح على مختلف دول العالم.

ويستعرض الدليل برامج الدبلومات والماجستير والدكتوراه التي تقدمها كليات ومعاهد الجامعة في مختلف التخصصات الإنسانية والطبية والهندسية والأساسية والاجتماعية، إلى جانب توضيح قواعد وإجراءات القبول من خلال منصة «ادرس في مصر»، والمستندات المطلوبة، والخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، فضلًا عن التعريف بالمراكز والوحدات الداعمة التي توفر بيئة أكاديمية وبحثية متكاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدليل يعكس التطور المستمر الذي تشهده منظومة الدراسات العليا بجامعة القاهرة، ويُسهم في تسهيل رحلة الطالب الوافد منذ التقديم وحتى الحصول على الدرجة العلمية.

وأضاف أن الدليل يوفر معلومات شاملة ومحدثة عن البرامج الأكاديمية وإجراءات القبول والخدمات الداعمة، بما يدعم جهود الجامعة في استقطاب الكفاءات العلمية من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي إصدار الدليل ضمن جهود جامعة القاهرة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وترسيخ بيئة تعليمية وبحثية جاذبة تدعم التميز الأكاديمي والابتكار، بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها في تعزيز التدويل والانفتاح على مختلف دول العالم.

وللاطلاع على الدليل الإلكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1xShO8lGcRwfuOcmpUKxgJ58cTTm5oj1a/view?usp=drivesdk

جامعة القاهرة الطلاب الوافدين دليل الطلاب الوافدين للدراسات العليا

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