جامعة القاهرة الأهلية تحذر الطلاب وأولياء الأمور من الوسطاء والصفحات الوهمية

تُهيب جامعة القاهرة الأهلية بجميع الطلاب وأولياء الأمور ضرورة توخي الحذر، وتؤكد أنه لا يوجد للجامعة أي وسطاء أو مندوبين أو وكلاء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

كما تحذر من التعامل مع أي أفراد أو جهات أو صفحات إلكترونية غير تابعة للجامعة، حيث إن الجامعة لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تعامل يتم خارج قنواتها الرسمية.

وتؤكد الجامعة أن جميع الاستفسارات المتعلقة بالتقديم والقبول يتم الرد عليها من خلال مقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر – وصلة دهشور، أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

كما تؤكد الجامعة أن منصة التقديم الإلكتروني، والموقع الإلكتروني الرسمي، وصفحات الجامعة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، هي المصادر الرسمية والوحيدة للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن القبول والتنسيق، والتعرف على جميع المستجدات والإعلانات الخاصة بالعام الجامعي.

القنوات الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية:

منصة التقديم الإلكتروني: https://cnu.eng.cu.edu.eg/adm.htm

البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]

الصفحة الرسمية للجامعة على فيسبوك: https://www.facebook.com/share/18K33sFU9z/

وتناشد الجامعة جميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء أي معلومات أو إعلانات صادرة من جهات أو صفحات غير رسمية، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للجامعة حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لصحة المعلومات.