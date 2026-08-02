قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
13 عربة إسعاف تتجه للموقع.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث سيارة بالأقصر
المؤبد لـ 9 متهمين والمشدد 15 سنة لعاشر في خلية أكتوبر.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
رامي جمال: المنافسة الفنية ليست مباراة كرة.. والتعصب الإلكتروني يسيء للموسيقى المصرية
اليمن.. إعلان حالة الطوارئ في مأرب بعد تفشي الحصبة وتسجيل 1600 إصابة
تفاصيل عرض أرسنال التاريخي للتعاقد مع فينيسوس
بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة
هل يجوز للمرأة الولادة عند طبيب رجل؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
قصف إسرائيلي متواصل.. استشهاد 18 فلسطينيا في غزة منذ صباح اليوم
المتحدث العسكري: انطلاق المرحلة الثانية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية
المشدد 5 سنوات لمتهم في أحداث عنف الجمالية.. وإدراج داعش على قوائم الإرهاب
رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: إسرائيل تعرقل تنفيذ اتفاق غزة بشروط جديدة
باحث: العنف جزء من البنية الفكرية للإخوان وتطور لأشكال أكثر تشددا عبر العقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي جمال: المنافسة الفنية ليست مباراة كرة.. والتعصب الإلكتروني يسيء للموسيقى المصرية

النجم رامي جمال
النجم رامي جمال
أوركيد سامي

أعرب الفنان رامي جمال عن استيائه من حالة التعصب التي باتت تسيطر على قطاع من جمهور المطربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المنافسة الفنية تحولت لدى البعض إلى صراع يشبه التعصب الكروي، وهو ما يؤثر سلباً في المشهد الموسيقي ويقلل من قيمة الفن وجهود صُنّاعه.

وأوضح رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أن الموسم الغنائي الحالي يشهد حالة من الثراء الفني بطرح العديد من الألبومات المميزة، إلا أن ردود الفعل المصاحبة لها أصبحت تتسم بالتعصب والمقارنات غير الموضوعية بين الفنانين.

وقال: "موسم جميل للموسيقى المصرية.. ألبومات كتير جميلة، بس شايف حاجة مش عجباني، إن جمهور الموسيقى بقى جمهور كورة أوي، ومتعصب، ولجان، وناس تقلل من مجهود المطرب اللي مش بتسمعله".

وأكد أن ما يُثار عبر مواقع التواصل لا يعكس طبيعة العلاقة الحقيقية بين المطربين، مشيراً إلى أن الفنانين تجمعهم علاقات احترام ودعم متبادل، وأن المنافسة بينهم تظل في إطارها المهني والطبيعي بعيداً عن الصراعات التي تروج لها بعض الحسابات الإلكترونية.

وأضاف: "الصراع اللي بيتعمل ده المطربين نفسهم مش عايشينه، إحنا كلنا محدش بيبص للتاني، وكلنا ناجحين وورانا شركات كبيرة، وما بين نجاحنا وحفلاتنا وسفر وألبومات، أكيد بنحب المنافسة، لكن اللي مش بيعجبك ممكن يعجب غيرك والعكس صحيح".

ولم يقتصر حديث رامي جمال على الجمهور، بل وجّه أيضاً انتقاداً لبعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم نقاداً للموسيقى عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن كثيراً من الآراء يتم طرحها دون دراسة أو معرفة أكاديمية بالفن والموسيقى، وهو ما يسهم في نشر معلومات وتقييمات غير دقيقة.

وقال في هذا السياق: "شايف كمان بعض النقاد اللي مش دارسين بيدخلوا في النص بآراء يا ريتها لو صح"، في إشارة إلى أهمية النقد المتخصص ودوره في الارتقاء بالحركة الفنية، بعيداً عن الأحكام العشوائية أو الانطباعات الشخصية.

وهنأ رامي جمال، جميع زملائه الذين طرحوا ألبوماتهم خلال الموسم الصيفي، مؤكداً أن الهدف الأساسي لجميع الفنانين هو تقديم أعمال تليق بالموسيقى المصرية والحفاظ على مكانة الفن المصري في الوطن العربي.

وكتب: "في الآخر مبروك لكل زمايلي اللي ألبوماتهم نزلت، الموسيقى فن راقٍ وممتع، وهدفنا أولاً وأخيراً سمعة الفن والبلد العظيم اللي بنمثله.. مصر".

كما أعرب عن سعادته بما حققه هو وزملاؤه من نجاحات، مؤكداً أن طموحه لا يتوقف عند ما وصل إليه، بل يسعى دائماً إلى تقديم أعمال أفضل، موجهاً الشكر للجمهور الذي يقدر الفن الحقيقي ويواصل دعمه للفنانين في مصر ومختلف الدول العربية.

ويأتي حديث رامي جمال بالتزامن مع النجاح الذي يحققه ألبومه الغنائي الجديد، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأغنيات المتنوعة، واستهله بديو "ليلة ورا ليلة" مع الفنان سعد لمجرد، إلى جانب عدد من الأغنيات التي لاقت تفاعلاً واسعاً، منها: "دي علامة"، "إيه اللي جابك"، "زي القمر"، "نادراً"، "مش طبيعية"، "أنا أستاهل"، "السهرة حلوة"، "في لياليها"، "انتهينا"، "شايف إيه"، "هو الحب ده"، "بتفتكريني"، "الأوقات الحلوة"، "وبقيت بحبه"، و"سحر عينيه".

النجم رامي جمال اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

نائب جمهوري يطالب بإطلاع الكونجرس على مزيد من المعلومات بشأن الصراع مع إيران

نائب جمهوري يطالب بإطلاع الكونجرس على مزيد من المعلومات بشأن الصراع مع إيران

رئيس الصومال: نرفض أية أطماع خارجية تمس الأراضي الصومالية

رئيس الصومال: نرفض أية أطماع خارجية تمس الأراضي الصومالية

سيناتور أمريكي: إدارة ترامب "تتخبط" في التعامل مع إيران

سيناتور أمريكي: إدارة ترامب "تتخبط" في التعامل مع إيران

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد