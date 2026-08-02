رامي جمال: المنافسة الفنية ليست مباراة كرة.. والتعصب الإلكتروني يسيء للموسيقى المصرية

أعرب الفنان رامي جمال عن استيائه من حالة التعصب التي باتت تسيطر على قطاع من جمهور المطربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المنافسة الفنية تحولت لدى البعض إلى صراع يشبه التعصب الكروي، وهو ما يؤثر سلباً في المشهد الموسيقي ويقلل من قيمة الفن وجهود صُنّاعه.

وأوضح رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أن الموسم الغنائي الحالي يشهد حالة من الثراء الفني بطرح العديد من الألبومات المميزة، إلا أن ردود الفعل المصاحبة لها أصبحت تتسم بالتعصب والمقارنات غير الموضوعية بين الفنانين.

وقال: "موسم جميل للموسيقى المصرية.. ألبومات كتير جميلة، بس شايف حاجة مش عجباني، إن جمهور الموسيقى بقى جمهور كورة أوي، ومتعصب، ولجان، وناس تقلل من مجهود المطرب اللي مش بتسمعله".

وأكد أن ما يُثار عبر مواقع التواصل لا يعكس طبيعة العلاقة الحقيقية بين المطربين، مشيراً إلى أن الفنانين تجمعهم علاقات احترام ودعم متبادل، وأن المنافسة بينهم تظل في إطارها المهني والطبيعي بعيداً عن الصراعات التي تروج لها بعض الحسابات الإلكترونية.

وأضاف: "الصراع اللي بيتعمل ده المطربين نفسهم مش عايشينه، إحنا كلنا محدش بيبص للتاني، وكلنا ناجحين وورانا شركات كبيرة، وما بين نجاحنا وحفلاتنا وسفر وألبومات، أكيد بنحب المنافسة، لكن اللي مش بيعجبك ممكن يعجب غيرك والعكس صحيح".

ولم يقتصر حديث رامي جمال على الجمهور، بل وجّه أيضاً انتقاداً لبعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم نقاداً للموسيقى عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن كثيراً من الآراء يتم طرحها دون دراسة أو معرفة أكاديمية بالفن والموسيقى، وهو ما يسهم في نشر معلومات وتقييمات غير دقيقة.

وقال في هذا السياق: "شايف كمان بعض النقاد اللي مش دارسين بيدخلوا في النص بآراء يا ريتها لو صح"، في إشارة إلى أهمية النقد المتخصص ودوره في الارتقاء بالحركة الفنية، بعيداً عن الأحكام العشوائية أو الانطباعات الشخصية.

وهنأ رامي جمال، جميع زملائه الذين طرحوا ألبوماتهم خلال الموسم الصيفي، مؤكداً أن الهدف الأساسي لجميع الفنانين هو تقديم أعمال تليق بالموسيقى المصرية والحفاظ على مكانة الفن المصري في الوطن العربي.

وكتب: "في الآخر مبروك لكل زمايلي اللي ألبوماتهم نزلت، الموسيقى فن راقٍ وممتع، وهدفنا أولاً وأخيراً سمعة الفن والبلد العظيم اللي بنمثله.. مصر".

كما أعرب عن سعادته بما حققه هو وزملاؤه من نجاحات، مؤكداً أن طموحه لا يتوقف عند ما وصل إليه، بل يسعى دائماً إلى تقديم أعمال أفضل، موجهاً الشكر للجمهور الذي يقدر الفن الحقيقي ويواصل دعمه للفنانين في مصر ومختلف الدول العربية.

ويأتي حديث رامي جمال بالتزامن مع النجاح الذي يحققه ألبومه الغنائي الجديد، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأغنيات المتنوعة، واستهله بديو "ليلة ورا ليلة" مع الفنان سعد لمجرد، إلى جانب عدد من الأغنيات التي لاقت تفاعلاً واسعاً، منها: "دي علامة"، "إيه اللي جابك"، "زي القمر"، "نادراً"، "مش طبيعية"، "أنا أستاهل"، "السهرة حلوة"، "في لياليها"، "انتهينا"، "شايف إيه"، "هو الحب ده"، "بتفتكريني"، "الأوقات الحلوة"، "وبقيت بحبه"، و"سحر عينيه".