إيران: مضيق هرمز دخل مرحلة جديدة.. ومحادثات مع سلطنة عمان لوضع آلية مشتركة لإدارته

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، في إشارة إلى المتغيرات التي طرأت على الممر البحري الاستراتيجي، وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الأوضاع في مضيق هرمز

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات الجارية مع سلطنة عمان تستهدف التوصل إلى آلية مشتركة للتعامل مع الأوضاع في مضيق هرمز، بما يضمن إدارة المرحلة الحالية في ظل التطورات الإقليمية.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد لا يعني اتخاذ قرار بفتح مضيق هرمز أو إغلاقه، مؤكدة أن المحادثات تركز على آليات تنظيمية ولا تمثل تغييرًا في وضع الممر الملاحي بصورة مباشرة.