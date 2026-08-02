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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"هرمز" في قلب الأزمة.. كيف تؤثر المواجهة بين واشنطن وطهران على العالم؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تظل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في الشرق الأوسط، مع استمرار التوترات العسكرية والسياسية التي تنعكس بشكل مباشر على أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

وبين تحركات عسكرية متبادلة، وضغوط دبلوماسية، ومخاوف من اتساع دائرة التصعيد، يترقب المجتمع الدولي مستقبل الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي

يمثل مضيق هرمز نقطة عبور استراتيجية للتجارة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج، لذلك، فإن أي تصعيد عسكري أو قيود على حركة الملاحة في المضيق يثير مخاوف واسعة من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، ما يدفع القوى الدولية إلى متابعة التطورات عن كثب. 

مضيق هرمز

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

شهدت الفترة الأخيرة استمرار حالة الشد والجذب بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل الاتهامات بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، بالتزامن مع تحركات عسكرية ورسائل متبادلة رفعت منسوب التوتر في المنطقة. كما تواصل واشنطن التأكيد على حماية الملاحة الدولية، بينما تتمسك طهران بمواقفها تجاه أمن الخليج ومضيق هرمز. 

المفاوضات بين التعثر والتهدئة

رغم الجهود الدبلوماسية التي قادتها أطراف إقليمية ودولية لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، فإن مسار المفاوضات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، وسط تباين في المواقف بشأن الملفات الأمنية والنووية، ما يجعل فرص التوصل إلى تفاهم شامل مرهونة بتقديم تنازلات متبادلة وخفض التصعيد العسكري.

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تداعيات اقتصادية وأسواق مترقبة

تنعكس التوترات في مضيق هرمز سريعًا على الأسواق العالمية، حيث تزداد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد يضغط على الاقتصاد العالمي إذا استمرت الأزمة أو تطورت إلى مواجهات أوسع، خاصة مع أهمية المضيق في حركة التجارة الدولية.

التصعيد في مضيق هرمز يهدد بارتفاع جديد لأسعار البنزين في الولايات المتحدة

ترقب دولي لمستقبل الأزمة

يبقى المشهد مفتوحًا على عدة سيناريوهات، تتراوح بين استئناف المسار الدبلوماسي واحتواء التوتر، أو استمرار التصعيد بما يهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. وفي جميع الأحوال، يظل مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في معادلة الأمن والطاقة، ما يجعل أي تطور فيه محل اهتمام ومتابعة من مختلف دول العالم. 

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