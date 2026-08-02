الخارجية الإيرانية: الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل الحرب

أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي أن المحادثات الإيرانية العمانية ثنائية ولا تخص أي طرف آخر.

وقال باقائي في تصريحات له : المحادثات الإيرانية العمانية تهدف للتوصل إلى آلية تضمن مصالحنا وهي ليست جديدة بل هي مستمرة منذ فترة طويلة.

وأضاف : نؤكد مرة أخرى أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى وضع ما قبل الحرب.

وتابع : الجمهورية الإسلامية تتصرف وفقا لمصالح البلاد واعتباراتها الوطنية.

واستطرد بقائي: إيران لا تغير قراراتها تحت تأثير تهديدات الآخرين أو ترهيبهم والمحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة لها بفتح المضيق أو إغلاقه.

وزاد : إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة العراقيل التي تسببت فيها الولايات المتحدة والحصار البحري المفروض ووفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم كان من المقرر أن تتم إدارة مستقبل مضيق هرمز من قبل إيران بالتشاور مع سلطنة عُمان.

وأكمل : خلال الأيام الـ22 أو الـ23 الأولى من تنفيذ مذكرة التفاهم كان المسار الشمالي للمضيق آمنا تماما وكانت السفن تمر عبره، واتصالات عراقجي مع المسؤولين في باكستان وتركيا كانت تتضمن تحذيرا لأمريكا برد مقابل في حال اتخاذ أي إجراء ضد إيران.

وختم بقائي قائلا : يجب أن يعلم جميع الأصدقاء والجيران أن تداعيات أي هجوم أمريكي على البنية التحتية الإيرانية ستطال الجميع.